Cattolica, mattonelle rotte nella camminata di Ponente: Fdi all'attacco, "promesse disattese della giunta"

"Un potenziale pericolo d'inciampo per residenti e turisti che danneggia l'immagine di Cattolica e penalizza i bagnini della zona", attacca Laura Casonato

Duro attacco di Laura Casonato (Fratelli d'Italia) all'amministrazione comunale di Cattolica, riportando le segnalazioni di cittadini sul camminamento che unisce il Kursaal al parco Le Navi: "Ad Agosto 2025 gli assessori Uguccioni e Bartolucci dichiararono che la sistemazione delle mattonelle della passeggiata di ponente fosse già in corso. Oggi invece presenta mattonelle frantumate accumulate ai lati e persino coni stradali posizionati sopra le buche come rimedio provvisorio".

Ancora Casonato: "Un potenziale pericolo d'inciampo per residenti e turisti che danneggia l'immagine di Cattolica e penalizza i bagnini della zona, i quali pagano regolarmente le tasse e collaborano attivamente alla cura della passeggiata. La discrepanza tra gli annunci passati e lo stato attuale dell'area è evidente. La domanda a questo punto sorge spontanea: com'è possibile che solo i cittadini e i turisti notino queste criticità? Molti esponenti dell’amministrazione comunale frequentano abitualmente la nostra spiaggia: com'è possibile che nessuno di loro abbia visto questa situazione e si sia attivato in merito prima che fossimo costretti a denunciarla pubblicamente?".



Casonato parla di promesse disattese: "Non si possono fare annunci a vuoto solo per placare momentaneamente le proteste. I cittadini e i contribuenti di Cattolica non sono burattini da poter prendere in giro con impegni puntualmente disattesi alla prova dei fatti. Meritano rispetto e serietà, non parole al vento".



"Sollecitiamo un intervento di ripristino immediato e definitivo: Cattolica, i suoi ospiti e i suoi operatori meritano risposte concrete, non rassicurazioni smentite dal tempo", chiosa l'esponente di Fratelli d'Italia.

