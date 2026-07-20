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Cattolica, mattonelle rotte nella camminata di Ponente: Fdi all'attacco, "promesse disattese della giunta"

"Un potenziale pericolo d'inciampo per residenti e turisti che danneggia l'immagine di Cattolica e penalizza i bagnini della zona", attacca Laura Casonato

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
20 luglio 2026 12:37
Cattolica, mattonelle rotte nella camminata di Ponente: Fdi all'attacco, "promesse disattese della giunta" -
Cattolica
Attualità
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Duro attacco di Laura Casonato (Fratelli d'Italia) all'amministrazione comunale di Cattolica, riportando le segnalazioni di cittadini sul camminamento che unisce il Kursaal al parco Le Navi: "Ad Agosto 2025 gli assessori Uguccioni e Bartolucci dichiararono che la sistemazione delle mattonelle della passeggiata di ponente fosse già in corso. Oggi invece presenta mattonelle frantumate accumulate ai lati e persino coni stradali posizionati sopra le buche come rimedio provvisorio".

Ancora Casonato: "Un potenziale pericolo d'inciampo per residenti e turisti che danneggia l'immagine di Cattolica e penalizza i bagnini della zona, i quali pagano regolarmente le tasse e collaborano attivamente alla cura della passeggiata. La discrepanza tra gli annunci passati e lo stato attuale dell'area è evidente. La domanda a questo punto sorge spontanea: com'è possibile che solo i cittadini e i turisti notino queste criticità? Molti esponenti dell’amministrazione comunale frequentano abitualmente la nostra spiaggia: com'è possibile che nessuno di loro abbia visto questa situazione e si sia attivato in merito prima che fossimo costretti a denunciarla pubblicamente?".

Casonato parla di promesse disattese: "Non si possono fare annunci a vuoto solo per placare momentaneamente le proteste. I cittadini e i contribuenti di Cattolica non sono burattini da poter prendere in giro con impegni puntualmente disattesi alla prova dei fatti. Meritano rispetto e serietà, non parole al vento".

"Sollecitiamo un intervento di ripristino immediato e definitivo: Cattolica, i suoi ospiti e i suoi operatori meritano risposte concrete, non rassicurazioni smentite dal tempo", chiosa l'esponente di Fratelli d'Italia.

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