Cattolica mette in sicurezza il Conca: intervento sugli argini prima della stagione turistica

Sarà occasione anche per migliorare i camminamenti esistenti sopra agli argini

Al via a Cattolica i lavori di manutenzione straordinaria degli argini del torrente Conca. Gli interventi, per un investimento di 800.000 euro, sono attualmente in corso nel tratto a valle del ponte della litoranea, tra l’invaso e la foce, in entrambe le sponde, e hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica del torrente attraverso la difesa degli argini e la rinaturalizzazione dell’area. Il piano di manutenzione sarà ultimato prima dell’avvio della stagione turistica. È previsto anche il ripristino e il miglioramento dei camminamenti esistenti sopra agli argini stessi.

“Prestiamo grande attenzione verso i corsi d’acqua presenti sul nostro territorio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – sono interventi fondamentali di rinforzo e messa in sicurezza degli argini del Conca, a tutela delle persone e delle aree circostanti, tenuto conto di come in questi ultimi anni le piogge siano diventate sempre più intense e abbondanti. Grazie all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna per il lavoro che stanno eseguendo in queste ore, con grande professionalità e impegno”.