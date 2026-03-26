Cattolica, negozio per animali apre raccolta fondi: "Aiutiamo il canile"

La raccolta alimentare a favore del Canile di Gradara

Quello del dono è un piccolo gesto ma di grande valore. Lo è ancora di più per le realtà che si basano sul volontariato ed hanno lo scopo di prendersi cura di alcuni aspetti del territorio in cui operano. Tra queste realtà c’è sicuramente il Canile di Gradara.

Sabato 28 marzo, L’Isola dei Tesori, catena italiana specializzata in prodotti e servizi per animali domestici, organizza una raccolta alimentare a favore del Canile di Gradara. Lo store di Cattolica, che ha sede in via Salvador Allende 91, è aperto dalle 9.00 alle 20. Per l’occasione, sarà possibile approfittare di sconti fino al 20% su numerosi prodotti: alimenti di mantenimento, diete veterinarie, articoli per l’igiene e accessori.

«Abbiamo aperto il nuovo negozio di Cattolica, nell’ottobre scorso – spiegano i titolari –, e come nel punto vendita di Pesaro, abbiamo deciso di realizzare anche qui iniziative in collaborazione con strutture del territorio. Abbiamo voluto inaugurare questo impegno a favore del Canile di Gradara perché è una realtà dinamica e molto attenta al bisogno dei nostri amici a quattro zampe. È inoltre conosciuta ed apprezzata a Cattolica, grazie al lavoro di tanti volontari».

«Una raccolta alimentare per una realtà come la nostra può avere un’importanza enorme, sia pratica che sociale – spiegano i volontari del Canile di Gradara -. Non è solo “dare cibo, ma sostenere concretamente il benessere degli animali e il lavoro di chi se ne prende cura. Il cibo, infatti, rappresenta una delle spese principali. Inoltre, una raccolta alimentare sensibilizza le persone sul tema dell’abbandono e del randagismo, creando una rete di solidarietà e responsabilità collettiva. Tra i prodotti più utili per noi, cibo per gatti, sia umido che secco, anche per gattini che sicuramente non tarderanno ad arrivare vista la primavera. Per i cani stiamo invece utilizzando cibo ipoallergenico a base di pesce, per qualche ospite con particolari problematiche. Molto graditi, inoltre, masticabili di qualsiasi tipo per dare un diversivo e far passare del tempo piacevole ai nostri cani».

Il Canile di Gradara, dal 1998 è gestito dall’associazione Cani Sciolti, un’associazione di volontariato Odv-ets nata dall’esigenza di contrastare e ridurre il fenomeno del randagismo e contribuire alla diffusione della cultura del rispetto per gli amici dell’uomo. Grazie all’aiuto del Comune di Gradara e dei volontari, l’associazione riesce a garantire l’apertura al pubblico della struttura due volte al giorno, sette giorni su sette, occupandosi della cura e mantenimento degli ospiti del canile: custodia di cani e gatti recuperati per il tempo necessario alla loro restituzione al legittimo proprietario o al loro nuovo affidamento, cibo, somministrazione farmaci, pulizie e piccoli lavori di manutenzione. L’associazione gestisce inoltre le colonie feline presenti nel territorio di Gradara.

Il pet store L’Isola dei Tesori è aperto sette giorni su sette, con orario continuato, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 20. La domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Per maggiori informazioni: 0541-310188.