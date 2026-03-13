Cattolica, network Usa apre filiale e cerca 10 nuovi consulenti immobiliari

A Cattolica turismo, seconde case e investimenti trainano l’immobiliare: +26% di acquisti in 5 anni

Sono il turismo, le seconde case e gli investimenti a trainare il settore immobiliare di Cattolica, che dal 2019 al 2024 ha visto una crescita del 26% delle compravendite. A dirlo è Century 21 Italia, succursale italiana del colosso Usa dell'immobiliare, che si prepara ad aprire una nuova filiale nella città romagnola.

Con l’apertura di questa sede, inoltre, Century 21 Italia è alla ricerca di circa 10 figure professionali sul territorio da inserire come consulenti immobiliari.

Un nuovo punto operativo importante dato che, dal 2019 a oggi, Cattolica ha visto una consistente crescita delle compravendite (fatta eccezione per una lieve flessione nell’anno della pandemia). “Il dato più rilevante non è il volume assoluto, ma la reattività del mercato - spiega Marco Tilesi, ceo di Century 21 Italia - Cattolica infatti ha recuperato più velocemente dopo il 2020, il rimbalzo del 2021 è stato molto più intenso della media nazionale e nel 2024 - ultimi dati in nostro possesso - il mercato si posiziona strutturalmente sopra i livelli pre-pandemia”.

“La nuova apertura si inserisce in un contesto immobiliare dinamico, dove il valore del servizio e della consulenza è sempre più centrale: un mercato che cresce del 26% rispetto al 2019 richiede infatti operatori strutturati e competenti” ha spiegato Tilesi, che ha aggiunto “Qui, la professionalità dell’operatore incide più del numero di immobili disponibili”.