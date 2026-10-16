Cattolica, nuovi lavori nel quartiere Macanno: asfaltature entro l’anno e interventi su Casa Cerri

Annunciati dalla sindaca Franca Foronchi durante il primo incontro di “Quartieri in Comune”, che ha fatto il punto sulle opere realizzate e raccolto le richieste dei residenti

Al via entro l’anno le asfaltature delle strade Prampolini, Bissolati e Bentini, mentre a novembre si parte con i lavori su Casa Cerri. Prima l’excursus sugli interventi già eseguiti, poi la Sindaca Franca Foronchi, insieme con gli Assessori della Giunta (vice sindaco Federico Vaccarini e Assessori Claudia Gabellini, Nicola Romeo, Alessandro Uguccioni ed Elisabetta Bartolucci), ha annunciato i prossimi lavori in programma nel quartiere Macanno. Lo ha fatto nel corso del primo incontro pubblico con i cittadini del ciclo “Quartieri in Comune” che si è tenuto ieri sera, alla Bottega del Parco della Pace, in una sala gremita di cittadini e cittadine.

Un incontro in cui la prima cittadina, slide alla mano, ha fatto il punto sulle opere pubbliche realizzate nel quartiere per poi passare alle altre completate o ancora in corso su tutto il territorio della città. Il carosello di immagini sull’area del Macanno è stato impostato sul “prima” e il “dopo” delle opere eseguite, a partire dagli scatti con un’area parcheggio su cui è sorto il primo campo da basket pubblico e gratuito di Cattolica per passare allo stadio Calbi con i rinnovati campi sintetici e quelli nuovi da padel per passare a mostrare le immagini del prima e del dopo interventi su alcune delle strade del quartiere, da via Ricci a piazza Miglioli, da via dei Gelsi a via del Partigiano.

Focus anche sulla Rsa Giovannini Vici dove al piano terra è stata realizzata una rampa per l’accesso per persone con mobilità ridotta mentre all’ultimo dell’edificio si è proceduto con una riqualificazione di impianti e arredi, ricavando 8 appartamenti per anziani. “Sono tante le opere che abbiamo messo a terra – ha spiegato la Sindaca Foronchi – ma sappiamo bene che c’è ancora tanto lavoro da fare. Cattolica è una realtà complessa e difficile. Necessita di una manutenzione continua. E l’obiettivo di questi incontri è quello di verificare insieme ai residenti di ogni quartiere e a tutta la città quello che è stato realizzato e quello su cui si deve intervenire. Anche questa volta, è stato un confronto molto importante, pieno di spunti e riflessioni condivise. Abbiamo ascoltato le voci di chi ogni giorno vive e lavora su questa area di Cattolica. E abbiamo messo in agenda i suggerimenti raccolti”.

Prossimo appuntamento, lunedì 26 ottobre, alle ore 21, nella sede dell’Associazione Giovannini Vici. Protagonisti i residenti di vie delle Regioni e Mare Nord.