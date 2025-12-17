Cattolica, operazione sicurezza per le feste: movida blindata e turni serali della Polizia Locale

Nella notte di San Silvestro è inoltre previsto il divieto di esplosione di fuochi d’artificio in alcune aree della città

L’amministrazione comunale di Cattolica ha disposto un rafforzamento dei controlli della Polizia locale per l’intero periodo delle festività natalizie. Il Comando sarà operativo con aperture serali potenziate sia nei fine settimana sia nei giorni feriali, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Il servizio sarà supportato anche da due agenti di nuova nomina e dal potenziamento del parco mezzi, arricchito dall’acquisizione di una nuova autovettura, una Suzuki Cross. Nella notte di Capodanno saranno impegnati sette agenti sul territorio, uno in più rispetto allo scorso anno. Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione della movida. Per prevenire disordini e fenomeni di bivacco, nelle giornate e negli orari ritenuti più sensibili sarà vietata la vendita per asporto e la detenzione di contenitori in vetro. Nella notte di San Silvestro è inoltre previsto il divieto di esplosione di fuochi d’artificio in alcune aree della città, tra cui piazza Primo Maggio e diverse vie del centro. Proseguiranno i controlli in materia di sosta e circolazione stradale, anche con l’utilizzo di etilometro e sistema di lettura targhe, così come le verifiche sulla regolarità delle occupazioni di suolo pubblico, delle attività commerciali e di somministrazione, nell’ottica di prevenzione della microcriminalità e di tutela del decoro urbano.

Domani (giovedì 18 dicembre), infine, l’Amministrazione comunale parteciperà alla consueta riunione in Prefettura a Rimini per l’organizzazione e la sicurezza degli eventi natalizi e del Capodanno.

“I nostri agenti hanno già pronto il piano di vigilanza e controlli per garantire il sereno svolgimento delle festività di quest’anno – spiega l’assessora alla polizia locale Claudia Gabellini – Vogliamo che cittadini e turisti possano vivere Cattolica e la bellissima atmosfera natalizia in sicurezza e nel rispetto delle regole. Continuiamo a investire sul potenziamento delle nostre forze e mezzi di polizia con l’inserimento in servizio di nuovi agenti e l’implementazione del parco auto. Grazie a tutti gli agenti di Polizia locale di Cattolica, non solo per le tantissime attività che svolgono quotidianamente al servizio dei cittadini, ma per l’impegno ulteriore in periodi particolari dell’anno, come le festività, in cui intensificano gli sforzi e il lavoro per permettere un sano divertimento in piena sicurezza e serenità”.