Cattolica ospiterà i Campionati Italiani Giovanili di Ciclocross 2027

I Campionati assegneranno i titoli nazionali ciclocross per le categorie Esordienti e Allievi, maschili e femminili

Grande soddisfazione in casa Velo Club Cattolica per l’assegnazione, da parte della Federazione Ciclistica Italiana, dei Campionati Italiani Giovanili di Ciclocross 2027, in programma il 5 e 6 gennaio 2027. Un risultato che nasce da un progetto organizzativo strutturato, in occasione dell’anno di Cattolica Comune Europeo dello Sport 2027, sviluppato in collaborazione con le amministrazioni comunali di Cattolica e Misano Adriatico e del Comitato Regionale Emilia-Romagna della Federazione Ciclistica Italiana.

I Campionati assegneranno i titoli nazionali ciclocross per le categorie Esordienti e Allievi, maschili e femminili, oltre alla spettacolare gara a squadre del Team Relay, e si svolgeranno su un percorso tecnico che verrà allestito sulla spiaggia e lungo le sponde del fiume Conca, sul confine tra i comuni di Cattolica e Misano Adriatico.Tra Capodanno e l’Epifania 2027 sono attesi circa 500-600 atleti provenienti da tutta Italia e circa 4.000 presenze tra staff, accompagnatori e genitori, che consentiranno alle strutture ricettive di destagionalizzare e di prolungare l’attività durante le festività natalizie.

Tale manifestazione sportiva sarà un'importante occasione di promozione e sviluppo turistico del territorio e dei Comuni di Cattolica e Misano Adriatico, sulla falsariga di ciò che avviene già da oltre un decennio con la Granfondo Squali, che richiama ogni anno, a metà maggio, circa 3.000 cicloamatori e le loro famiglie. Dal punto di vista tecnico-organizzativo, il Velo Club Cattolica arriva a questo appuntamento forte dell’esperienza maturata negli ultimi dieci anni, partecipando con i suoi atleti a gare ciclocrossistiche in tutta Italia e, recentemente, allestendo due gare giovanili in collaborazione con la ASD Valle del Conca.

Dunque, un importante appuntamento a livello nazionale che unisce sport, territorio e promozione turistica, confermando Cattolica e Misano Adriatico come punto di riferimento per il ciclismo giovanile italiano.