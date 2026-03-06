Cattolica, pedoni più sicuri in via Mazzini con due nuovi attraversamenti pedonali

L'illuminazione a led e luce blu ad alta intensità rende visibile il pedone anche nelle ore notturne

A Cattolica sono stati realizzati due nuovi attraversamenti pedonali in via Mazzini, con illuminazione a led e luce blu ad alta intensità, maggiormente visibili quindi, in modo tale da rendere il passaggio dei pedoni sicuro nelle ore serali e notturne. "L' intervento - spiega l'amministrazione comunale - è frutto dell’ascolto e concertazione dell’amministrazione con i cittadini residenti nel corso dei vari incontri di quartiere in cui si è spesso affrontato e posto come priorità il tema della sicurezza stradale".

“Proseguiamo con il nostro piano di sicurezza stradale – spiega l’assessora Claudia Gabellini – e, in particolare, con l’avvio della primavera, comincerà il programma di rifacimento della segnaletica ordinaria, che prende il via prestando maggiore attenzione alle zone più intensamente trafficate da pedoni e utenti deboli, con il ripasso di attraversamenti pedonali e intersezioni”.