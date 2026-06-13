Cattolica: nuovo look per Piazza Giardini De Amicis, con vasca anti-allagamenti

La sindaca: "La sostenibilità: è anche un investimento sul futuro economico e turistico della città"

Cattolica ha la sua nuova piazza Giardini De Amicis, inaugurata questa mattina (13 giugno) dalla sindaca Franca Foronchi. Un’opera di oltre 11milioni di euro, con una vasca di prima pioggia nel sottosuolo, a 13 metri di profondità e della capienza di 5mila metri cubi, e una piazza soprastante in calcestruzzo architettonico, materiale che coniuga esigenze estetiche con le necessità operative di rendere accessibile l’area ai mezzi pesanti in qualsiasi momento. Le aree verdi sono composte da essenze selezionate per resistere alle alte temperature e arricchite da panchine in travertino naturale. “È finalmente arrivato il giorno più atteso, oggi inauguriamo un'opera che rappresenta al meglio la visione di città che stiamo costruendo: una città capace di investire nella sostenibilità ambientale, nella sicurezza del territorio e nella qualità degli spazi pubblici – commenta la sindaca Foronchi - La nuova Piazza Giardini De Amicis e la sottostante vasca di prima pioggia sono il risultato di un intervento che unisce innovazione infrastrutturale e rigenerazione urbana. In un tempo in cui i cambiamenti climatici producono eventi meteorologici sempre più intensi e frequenti, le amministrazioni hanno il dovere di investire in opere che sappiano prevenire i rischi e adattare le città alle nuove sfide ambientali. Per una città come Cattolica, che vive in stretta relazione con il mare, la tutela delle acque assume un valore ancora più significativo, perché significa proteggere e rafforzare uno degli elementi che caratterizzano l'identità e l'attrattività del nostro territorio. La sostenibilità non è infatti soltanto una scelta ambientale: è anche un investimento sul futuro economico e turistico della città".

“Con l’entrata in funzione di questa importante infrastruttura diamo una risposta alla gestione delle portate di prima pioggia e alla salvaguardia ambientale del nostro mare - dichiara Angelo Torcaso, responsabile Operation Idrico Rimini del Gruppo Hera – Dal punto di vista puramente tecnico, la vasca di laminazione da 5mila metri cubi funziona come un bacino di accumulo e disconnessione idraulica: durante gli eventi meteorologici intensi, che il sistema intercetta le prime acque di pioggia che sono quelle più “sporche” perché provenienti dal dilavamento stradale, che altrimenti sarebbero sversate in mare. Le acque vengono così stoccate temporaneamente nella struttura sotterranea e, tramite un sistema di paratoie e pompe di sollevamento, inviate al depuratore in modo controllato, a valle dell'evento meteo. Questo meccanismo di “polmonatura” permette di abbattere fino al 70 per cento il carico inquinante potenziale che raggiungerebbe la costa. Si tratta di una sfida ingegneristica complessa, completata nel pieno rispetto del cronoprogramma, che ha richiesto un investimento strategico di oltre 10 milioni di euro per garantire la resilienza idraulica e la tutela ambientale di Cattolica”.

"Quello che inauguriamo oggi non è soltanto un'opera di ingegneria idraulica. È una risposta concreta a un problema ambientale che i cattolichini conoscono bene: le forti piogge che mettevano in crisi la nostra rete fognaria, con sversamenti che raggiungevano la costa – interviene il dirigente comunale Gaddi - Ho sempre considerato quest'opera come un iceberg: ciò che vediamo è solo una piccola porzione di quanto realizzato. Un investimento di oltre 11 milioni di euro, realizzato nel cuore dei Giardini De Amicis: tra le infrastrutture più importanti realizzate a Cattolica negli ultimi anni. In un'epoca in cui i cambiamenti climatici rendono sempre più frequenti gli eventi estremi, dotarsi di queste infrastrutture è la condizione per continuare a garantire la balneabilità delle nostre acque e la vivibilità della nostra città".