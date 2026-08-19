Cattolica, prosegue il cantiere alla piscina: rifatti spogliatoi e vasca per bimbi

Sopralluogo della sindaca Foronchi: “L'impianto sarà più moderno, efficiente e sicuro”

Procedono a Cattolica, in linea con il cronoprogramma, i lavori di ristrutturazione della piscina, in concessione alla Aldebaran. Tra gli interventi realizzati, il rifacimento della vasca per i bambini e l'ampliamento di spogliatoi e palestra. Questa mattina (19 agosto) il sopralluogo della sindaca Franca Foronchi: “È sempre una grande soddisfazione assistere al processo di rinnovo e riqualificazione di un’opera così importante per una città e un territorio come una piscina - ha spiegato – Al termine dei lavori, avremo un altro fiore all’occhiello sul fronte delle strutture sportive, insieme al nuovo Palazzetto dello sport, al campetto da basket all’aperto e a tutte le altre infrastrutture della città che ospitano le tante discipline e associazioni sportive di Cattolica. Sarà un impianto ancora più moderno, efficiente e sicuro, all’altezza degli standard sportivi e ambientali contemporanei. Siamo una realtà davvero completa sul fronte degli impianti, a cui si aggiunge la conformazione del nostro territorio che è una naturale palestra a cielo aperto. È anche per tutto questo che Cattolica è stata nominata Comune europeo dello sport 2027”.

I lavori sono partiti a giugno per limitare i disagi agli utenti riuscendo a mantenere sempre aperto l’impianto. “Questo centro natatorio ha sempre rappresentato un polo di aggregazione per sportivi, famiglie e appassionati del benessere - riprende la sindaca - Con una piscina agonistica da 25 metri, una vasca dedicata all’avviamento al nuoto, una palestra e spogliatoi moderni per l’epoca, l’impianto ha sempre saputo coniugare sport e socialità”.

Il progetto di riqualificazione prevede anche una serie di migliorie tecniche e qualitative rispetto a quello preliminare, privilegiando materiali durevoli, igienici e sostenibili. La nuova piscina sarà anche una struttura più “virtuosa” sul fronte dei consumi. Nel 2018 era già stato realizzato un intervento di efficientamento energetico che aveva permesso di ridurre sensibilmente i consumi e migliorare l’immagine complessiva della struttura.