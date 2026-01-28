Cattolica protagonista a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: in platea spunta lo striscione

Una delegazione di 41 cattolichini ha partecipato come pubblico al noto programma di Canale 5

Cattolica protagonista alla “Ruota della Fortuna” su Canale 5 e invita Gerry Scotti a un giro in pedalò nel mare della Regina. Andrà in onda domani, giovedì 29 gennaio, la puntata che vede come special guest 41 cattolichini e cattolichine che hanno partecipato come pubblico al celebre game show di Mediaset.

Il gruppo è partito da Cattolica con un viaggio organizzato dall’agenzia Domino Experience, con sede in piazza Mercato, lo scorso 21 gennaio per portare nel celebre studio della ruota la simpatia e il calore di Cattolica e della Romagna. Durante la registrazione delle tre puntate, i cattolichini, posizionati vicino a Gerry Scotti, hanno srotolato un simpatico cartellone con una scritta che declina il celebre motto del programma “gira la ruota” trasformandolo in un chiaro invito al conduttore: “Gerry, a Cattolica il giro in pedalò te lo offriamo noi”.