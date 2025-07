Cattolica, pullman prende fuoco: alta colonna di fumo nero, il mezzo distrutto

Un altro incendio è scoppiato nel territorio di Cattolica dopo quello che ha distrutto le stanze dell'ex hotel Hawaii

Un altro incendio ha riguardato il territorio di Cattolica nella giornata di oggi (martedì 24 giugno) oltre a quello all'ex hotel Hawaii. Ad andare in fiamme, intorno alle 14.10, è stato un pullman che viaggiava in autostrada A-14, in direzione Pesaro Dal mezzo, che l'autista ha fermato nella corsia di emergenza, si è sprigionata una densa e alta colonna di fumo nero. Le fiamme hanno divorato l'intero mezzo, lasciandone solamente la carcassa.

Il fumo sprigionatosi dall'incendio PH Ballante

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco: le operazioni hanno però richiesto la chiusura di due delle tre corse in direzione Pesaro e delle strade urbane limitrofe, tra cui il ponte che porta all'ospedale cattolichino. L'incendio ha attivato sia il personale della Polizia Autorstradale, che quello della Polizia Locale. L'autista è uscito illeso e sul bus non c'erano passeggeri.

Pullman in fiamme in autostrada, le immagini