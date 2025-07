Cattolica, Riccione, Rimini: aumentano i collegamenti in bus per raggiungere le località turistiche

Potenziate anche le tratte in direzione degli aeroporti

Arriva l’estate e Itabus aumenta i servizi per accompagnare i suoi viaggiatori verso le mete più ambite della stagione. La società, parte del Gruppo Italo, ad oggi conta su una flotta di 100 bus, 80 servizi quotidiani e 126 località collegate da Nord a Sud, oltre alle mete europee connesse. In vista delle vacanze, forte il focus per le destinazioni balneari tra cui quelle della riviera, con servizi per località iconiche come Cattolica, Riccione e Rimini. Mete richieste durante l’estate, collegate alle principali città italiane come Roma, Napoli, Venezia e Bologna. Un supporto per i numerosi vacanzieri che vogliono comodamente raggiungere le spiagge dell’Adriatico. Verso le tre destinazioni della riviera romagnola, 2 connessioni giornaliere: per fare alcuni esempi, partenza da Venezia alle 17:35, da Roma alle 00:20, da Napoli alle 21:10 o da Bologna alle 19:50. Novità strategiche a supporto della forte domanda turistica in programma: un’estate 2025 che si prospetta migliore della passata (che già aveva fatto registrare cifre record) all’insegna di una crescita sia di spostamenti interni che di arrivi dall’estero. Proprio per i turisti che si sposteranno in aereo, sono attesi solo tra giugno e settembre 27 milioni di turisti aeroportuali (circa 19 di questi provenienti dall’estero), Itabus conferma i collegamenti tra le principali città italiane e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Malpensa, Bergamo Orio Al Serio, Venezia Marco Polo e Catania Fontanarossa. Vacanzieri che arrivano anche via mare, motivo per cui Itabus (in sinergia con Italo) serve i porti di Napoli, Venezia e Civitavecchia in connessione con le navi di Msc Crociere.

“L’estate appena iniziata sta facendo registrare una grande voglia di Italia. Turisti da tutto il mondo arrivano e vogliono visitare le nostre città e raggiungere le nostre coste. Abbiamo attivato questi nuovi servizi proprio per portare i viaggiatori nelle località maggiormente richieste. Queste destinazioni sono richieste da italiani e turisti esteri e vogliamo soddisfare le richieste di viaggio dei tanti vacanzieri” commenta Francesco Fiore, Amministratore Delegato di Itabus. L’Emilia-Romagna è servita da Itabus con 927 collegamenti giornalieri e sono connesse città quali Bologna, Ferrara, Modena, Rimini, Parma, Riccione e Reggio Emilia.