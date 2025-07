Cattolica rimette a nuovo le strade: altre due vie interessate dal piano asfalti 2025

L'amministrazione comunale in tutto ha stanziato un milione e 600.000 euro

Dopo le vie Lugo, Michelangelo, Po, Indipendenza (da sottopasso a via Mazzini), Emilia-Romagna (ponte con Misano e via Gori), Carducci, XXIV Maggio, prosegue a Cattolica il piano asfalti 2025 con l’ulteriore aggiunta di due nuove strade: vie de’ Medici e Caravaggio. Nel frattempo, le squadre di operai stanno completando gli interventi di rifacimento dei marciapiedi nelle vie Verdi (secondo stralcio), Costa, Amici e Pisacane su cui si procederà poi con i lavori di asfaltatura che interesseranno anche le vie Castelfidardo e Leonardo da Vinci. “Stiamo impegnando forze e risorse a pieno regime per dare attuazione al piano di manutenzione straordinaria delle vie della città – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni -. Piano che comprende interventi finalizzati non solo a migliorare il decoro e l’estetica di Cattolica, ma in primis a mettere in sicurezza le strade”.

Per il progetto di riqualificazione delle vie cittadine “abbiamo previsto un investimento complessivo di 1 milione e 620 mila euro – riprende l’assessore Uguccioni -. È un piano che nasce dall’ascolto dei cittadini e dalle richieste che ci sono state segnalate nel corso degli incontri pubblici. Passo dopo passo arriveremo a intervenire in ogni zona di Cattolica”.