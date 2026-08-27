Cattolica riscopre l'antica pesca alla tratta, torna la rievocazione sulla spiaggia

Appuntamento domani (venerdì 28 agosto) alle 17

Un ritorno alle origini e alla memoria della Cattolica marinara. Domani (Venerdì 28 agosto), dalle ore 17, sulla spiaggia libera a ponente della darsena peschereccia del Porto di Cattolica, in zona Lampara, torna la rievocazione storica della “pesca alla tratta”, una delle più antiche tecniche di pesca costiera praticate lungo il litorale romagnolo. La tratta era una forma di pesca praticata vicino alla costa attraverso una grande rete calata in mare e successivamente recuperata dalla spiaggia. Il momento più caratteristico era proprio il salpamento, affidato alla forza delle braccia dei pescatori che, disposti sulla riva, tiravano progressivamente la rete verso terra con movimenti cadenzati e coordinati.

Venerdì quei gesti torneranno a vivere sulla spiaggia di Cattolica grazie al coinvolgimento dei pescatori più anziani, dei volontari e delle realtà che custodiscono ancora oggi la memoria e la cultura marinara della città. Per la dimostrazione verranno utilizzate una piccola rete restaurata dagli stessi marinai e una tradizionale imbarcazione del tipo “moscone a remi”, ricreando le diverse fasi di una pratica che per generazioni ha fatto parte della vita quotidiana delle comunità della costa. La rievocazione si inserisce nelle iniziative della Festa di Maria Stella del Mare e vede il coinvolgimento della Casa del Pescatore di Cattolica e del Gruppo di Cattolica dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata a domenica 30 agosto. Il programma dedicato alla storia marinara si concluderà sabato 29 agosto alle ore 18, al Circolo Anmi Cattolica “Bar del Porto”, con la conferenza “Nascita di un’economia in riva al mare”, a cura di Maura Silvagni.