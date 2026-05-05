Cattolica: rompe finestrino di un furgone per rubare, ma viene colto sul fatto e arrestato

Determinante una segnalazione al 112, per il successivo intervento dei Carabinieri

Un 53enne di origine rumena, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri a Cattolica, per l'ipotesi di reato di tentato furto aggravato. Tutto è nato dalla segnalazione al 112 di un cittadino, che aveva notato un individuo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di alcune auto parcheggiate in via XX Settembre. L'uomo aveva il volto parzialmente travisato ed è stato fermato dagli operatori dell'Arma, che hanno trovato un furgone con un finestrino rotto. Ad agire era stato l'uomo, identificato nel 53enne rumeno, che però non è riuscito a trafugare nulla, come verificato dal proprietario del furgone, convocato sul posto dai Carabinieri. Il 53enne è stato processato per direttissima questa mattina (5 maggio).