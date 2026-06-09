Cattolica, sciame di api si posa su un ombrellone: scena insolita sulla spiaggia

È intervenuto un apicoltore per mettere in sicurezza l'area

Momenti di concitazione domenica scorsa (7 giugno), ai bagni 31-32 di Cattolica: un ombrellone dello stabilimento balenare, infatti, si è trasformato in una sorta di alveare. Uno sciame di api ha scelto di sostare in un'area decisamente inconsueta e si è posato sull'ombrellone, seguendo la propria ape regina. L'area è stata delimitata, con i bagnanti invitati per sicurezza ad allontanarsi, mentre il titolare dello stabilimento balneare ha contattato un apicoltore per recuperare gli insetti. L'intervento si è risolto senza particolari criticità. L'episodio, insolito ma non raro nei mesi primaverili ed estivi, si è concluso quindi nel giro di poco tempo, consentendo ai bagnanti di tornare a occupare regolarmente la zona interessata.