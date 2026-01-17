Cattolica, si avvicina la fase finale dei collaudi per il nuovo palazzetto dello sport

Ancora non definita l'apertura: "Tra qualche mese", riferisce la sindaca

A Cattolica si avvicinano le fasi finali del collaudo del Palazzetto dello Sport. A fare il punto sui lavori sono la sindaca Franca Foronchi e l'assessore Alessandro Uguccioni: "Come da cronoprogramma, dopo aver ultimato tutta la parte strutturale esterna, la piazza esterna e anche l’impianto di illuminazione, ora siamo in attesa del parere dei vigili del fuoco e di alcuni allacci di Hera e poi potremo procedere con l’ultimo step della procedura di collaudo, quella che certifica la conformità dell’opera al progetto. Sul fronte delle dotazioni sportive, stiamo aspettando che arrivino le reti da canestro e da pallavolo. Nel frattempo, ci siamo mossi in anticipo mesi fa sul fronte della concessione della struttura individuando i futuri gestori. Sulla base dell’accordo, a loro spetterà, oltre ad altre dotazioni, anche l’acquisto delle tribune che di solito richiedono tempi tecnici non immediati per la consegna. In questo modo, avranno più tempo per ordinarle in modo tale che arrivino quando il palazzetto sarà collaudato”.

E dopo questa fase, una volta che la struttura sarà completa anche delle tribune, si aprirà la procedura di omologabilità dell’impianto che attesterà l’idoneità tecnica e di sicurezza a fini sportivi del palazzetto. Non c'è ancora una data di apertura, la sindaca riferisce: "potrebbe aprire i battenti tra qualche mese".

“A Cattolica abbiamo in piedi cantieri imponenti che stanno cambiano il volto della città – continuano – e stiamo seguendo con attenzione ogni opera. Il Palazzetto è una struttura su cui sono state investiti circa 3 milioni di euro ma che ha un valore commerciale di circa 10milioni di euro. È un impianto strategico che correttamente gestito potrà arricchire Cattolica di tanti nuovi eventi, competizioni sportive e non solo. La struttura è stata pensata per ospitare anche manifestazioni, convegni e concerti”.