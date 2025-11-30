Cattolica, si è acceso il Bosco di Luce: nella Regina è già aria di Natale

Il Bosco di Luce ha acceso il Natale di Cattolica tra Serra dei Sogni, Chalet taste, Pista di ghiaccio, Ruota panoramica e Grande Presepe

A Cattolica è già Natale. Il Bosco di Luce si è acceso alle 17 di ieri pomeriggio (sabato 29 novembre) e ha dato il via ufficiale alle feste nella Regina. A tagliare il nastro sono state la sindaca Franca Foronchi e l’assessora al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci che, con una cerimonia inaugurale itinerante, accompagnata dalla musica dei “Three for Trees Marching Band (a cura del direttore artistico di JazzFeeling Diego Olivieri), hanno acceso le luci dei luoghi iconici del Bosco fatato, a partire dagli Chalet taste di via Bovio (angolo via Matteotti) per proseguire lungo il sentiero di tappeto rosso, fino a piazza Primo Maggio dove si trovano Cattolica on ice, la pista di ghiaccio all’interno di una tensostruttura trasparente, e la Grande Ruota panoramica, per tornare poi in piazza Roosevelt dove ha aperto i battenti l’elegante Serra dei sogni (che ospiterà laboratori natalizi a cura di Centro Culturale Polivalente, Altamarea Beach Village e Staccoli pasticceria) e infine al Grande Presepe di piazza Mercato Coperto formato da oltre 3mila statuine, veri capolavori di artigianato della natività. Prossimo appuntamento del cartellone di Natale e Capodanno di Cattolica, venerdì 5 dicembre, alle ore 21, al Teatro della Regina, con lo spettacolo di danza “Viaggio nel mistero” del Regina Centro Danza di Erika Rifelli. L’incasso sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Nuovi Sguardi.

“Cattolica è ancora più magica illuminata di luci caldissime e immersa in un’atmosfera elegante e raffinata – commentano la sindaca Foronchi e l’assessora Bartolucci – È come passeggiare in un mondo incantato, vivere un sogno. Abbiamo dato vita a emozioni e ricordi che raccontano le feste della tradizione, della relazione, della famiglia e dell’amicizia. Ogni luogo del Bosco di Luce è uno spazio di ritrovo e condivisione, dagli Chalet taste dove poter gustare i sapori del territorio, alla Serra dei sogni che per tutte le feste ospiterà tante attività per piccoli e grandi, passando per la bella pista di ghiaccio con la copertura trasparente accanto alla Grande ruota panoramica fino al Grande presepe, uno scrigno di piccoli tesori che è un piacere ammirare. Il Natale e Capodanno di Cattolica sono un’esperienza in cui immergersi. Con il Bosco di Luce abbiamo voluto coniugare bellezza a rispetto per l’ambiente, sostenibilità e attenzione all’economia circolare e al riuso. I nostri partner e sponsor sono, non a caso, Gruppo Hera e Rivierabanca, con i quali condividiamo la mission di promuovere, tutelare e valorizzare il nostro territorio. Vi aspettiamo a Cattolica per un Natale e Capodanno indimenticabili”.