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Cattolica, ecco le foto del recupero dell'auto nel porto: il conducente arrestato

L'uomo, 45 anni, è stato arrestato qualche ora dopo i fatti

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
20 agosto 2026 15:54
Cattolica, ecco le foto del recupero dell'auto nel porto: il conducente arrestato - PH BALLANTE
PH BALLANTE
Cattolica
Cronaca
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Alle 15.30 di oggi (20 agosto) è stato ultimato il recupero dell'auto del 45enne di origine albanese, arrestato nella tarda serata di ieri (19 agosto), dopo alcune ore di ricerche. L'uomo, secondo la prima ricostruzione dei fatti, si è gettato volontariamente in acqua con la propria vettura, all'altezza del porto di Cattolica, con a bordo la moglie 44enne.

L'automobilista è uscito per primo dall'acqua, anche la donna - che non sa nuotare - è riuscita a liberarsi ed entrambi sono stati soccorsi da due uomini, tuffatisi in acqua. La 44enne è stata portata all'ospedale di Pesaro, il 45enne ha fatto perdere le proprie tracce, venendo però rintracciato in serata in una zona boschiva, nei pressi della sua abitazione a San Giovanni in Marignano.

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