Cattolica, taglio del nastro per il nuovo Palazzetto dello Sport. Galateo istituzionale: c'è anche l'ex sindaco

La sindaca Foronchi: "Momento storico per la nostra comunità. Abbiamo aperto le porte di un’opera strategica per la città e il territorio in ambito turistico, sociale e culturale”

Questa mattina (22 settembre) a Cattolica si è tenuta la cerimonia istituzionale del taglio del nastro e affidamento del nuovo Palazzetto dello Sport, in via Carpignola, alla presenza delle autorità nazionali, regionali, provinciali, locali, tra cui la sindaca Franca Foronchi,l a consigliera regionale Alice Parma, su delega del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, il presidente della Provincia e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il senatore Marco Croatti, dei rappresentanti di ogni associazione e società sportiva di Cattolica, dei comitati cittadini, delle forze dell’ordine e altre autorità civili e religiose. Presente anche l’ex sindaco cattolichino Mariano Gennari. “Oggi consegniamo le chiavi del nuovo Palazzo dello sport ai concessionari che lo gestiranno per i prossimi anni – ha commentato la sindaca Foronchi – Questa opera va ad arricchire la nostra cittadella dello sport, un’opera di rigenerazione urbana importante per tutta questa area. Ho voluto invitare con grande piacere l’ex sindaco Mariano Gennari che aveva avviato il processo di rigenerazione del palazzetto e dell’intera area e che noi abbiamo portato a termine. È un luogo pensato per ospitare non solo eventi sportivi ma tante altre tipologie di manifestazioni. È una vera soddisfazione vedere oggi il risultato di questo grande lavoro collettivo. Oggi cominciamo simbolicamente i festeggiamenti per la nostra nomina a Comune Europeo dello Sport 2027 e lo facciamo con questa occasione importante e all’interno di un palazzetto che sarà un altro motore per la crescita e lo sviluppo di Cattolica e del territorio. Sul fronte economico, turistico, sportivo e sociale. Perché lo sport aiuta a crescere, educare e formare cittadini consapevoli”. Parola al presidente della Provincia Sadegholvaad che, dopo essersi complimentato per il risultato finale, ha sottolineato come arrivare al completamento di un’opera sia oggi spesso una mission difficilissima a causa dei “rincari nei cantieri che, a fronte degli introiti pubblici che restano sempre gli stessi, registrano un incremento fuori controllo, tanto che concludere i lavori diventa un’impresa. Per questo alla sindaca Foronchi va la mia massima stima. Anche per aver invitato l’ex sindaco Gennari. Questo gesto è un galateo istituzionale che merita di essere sottolineato. Il nuovo Palazzetto dello Sport di Cattolica è un traguardo non solo per la città, ma per tutto il territorio provinciale. Grazie e complimenti a Cattolica”. La sindaca Foronchi ha invitato a parlare l’ex sindaco Gennari: “Sono emozionato – ha detto - questa era un’area degradata e col lavoro di tutti si è riusciti a farla risorgere. Sono davvero contento, il Palazzetto è molto bello, è un’opera venuta molto bene. Grazie a tutti”. Foronchi ha infine illustrato le caratteristiche tecniche del nuovo Palazzetto dello Sport, “un’opera frutto di un percorso molto articolato e avvincente, un ex bowling trasformato in un edificio che ora consente di ospitare eventi sportivi importanti non solo di basket e volley, ma anche di altre discipline come boxe, ginnastica artistica e tante altre. Sul fronte tecnologico, il nuovo Palazzetto contiene i consumi energetici”. Acusticamente perfetto tanto da “essere adatto a spettacoli e convegni, ma anche uno spazio della collettività. Questa struttura è per tutti, inclusiva sia per spettatori che giocatori con disabilità”. A benedire la struttura don Eugenio Savino della parrocchia di San Benedetto.