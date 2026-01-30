Cattolica, taglio del nastro per la rinnovata scuola Carpignola

Sindaca Foronchi: “Ancora più sicura, moderna, accogliente e sostenibile"

Un momento di grande festa con protagonisti i bambini e le bambine tra canti, poesie dedicate alla scuola e anche un mini plastico di un’aula realizzato dalle loro piccole mani. Questa mattina inaugurazione per la rinnovata scuola Carpignola di Cattolica, a seguito dei lavori di riqualificazione sul fronte dell’adeguamento sismico ed efficientamento energetico della struttura, costo 2 milioni e mezzo di euro, di cui un milione e 200mila euro proveniente dai fondi Pnrr, 319mila con il contributo statale Gse e il resto con risorse comunali.

“È una grande soddisfazione poter festeggiare insieme questo importante risultato – ha commentato la sindaca Franca Foronchi – Abbiamo riconsegnato a Cattolica una scuola a regola d’arte, ancora più sicura, moderna, accogliente e sostenibile. Per me che sono un’insegnante e ho sempre pensato di fare il lavoro più bello del mondo, questa inaugurazione ha un sapore ancora più profondo. Quando si interviene sugli edifici non si esegue solo un lavoro esterno ma si plasma una struttura più funzionale che contribuisce al percorso di crescita di alunni e alunne. Investire sulle scuole significa investire nelle nuove generazioni. La scuola è uno spazio di crescita, relazione e futuro e continueremo a impegnarci perché sia sempre più accogliente, innovativa e aperta al territorio. Grazie ai nostri uffici per il grande risultato e alla dirigente scolastica, alle insegnanti e al personale ausiliario per la loro passione e impegno quotidiano”.

“La sicurezza all’interno degli edifici scolastici è una questione prioritaria e questi interventi ci hanno permesso di rinnovare l’edificio come se le avessimo costruito ex novo – spiega il vicesindaco Vaccarini – Lavori che sono stati eseguiti durante l’estate in modo tale da non interferire con l’attività scolastica. Questo è stato reso possibile grazie al lavoro degli insegnanti e del personale ausiliario. Vi abbiamo dato una scuola nuova: voi, bimbe e bimbi, coloratela più che potete”.

“Ci siamo impegnati al massimo per lavorare a ritmi serrati e consegnare la scuola alla riapertura lo scorso settembre – è intervenuto l’assessore Uguccioni – Oggi, grazie a questi interventi, la scuola Carpignola è sicura sul fronte anti sismico, più efficiente dal punto di vista energetico, con aule ancora più confortevoli e un’aria più pulita”.

“Questo bellissimo lavoro che ci ha restituito una scuola di fatto nuova è frutto di una collaborazione totale con l’amministrazione - ha dichiarato la dirigente Lorusso – Una collaborazione che non è scontata e che invece contraddistingue questa realtà”.

Spazio ai bimbi e bimbe che hanno cantato un brano dedicato alla loro scuola e recitato poesie scritte da loro con un simpatico verso finale: “La Carpignola il trucco si è rifatta…ora tocca a noi tutti mantenerla intatta”.