Cattolica tiene a battesimo San Marino e Tropical Coriano: oggi la sfida di Coppa Italia

Le due compagini di Serie D si sfidano, parola ai ds Deoma e Terenzi

di Riccardo Giannini

Oggi allo stadio Calbi di Cattolica primo impegno ufficiale per San Marino e Tropical Coriano, che si sfideranno nel primo turno di Coppa Italia. Chi passa, affronterà l'Imolese. Sarà l'unica sfida ufficiale tra le due compagini: il Coriano è stato infatti inserito nel girone D di Serie D, il San Marino nel girone F. "Prevale l'emozione tra le sensazioni per questa prima partita nella nuova categoria. C'è anche curiosità, siamo motivati e speriamo di fare una buona gara, per iniziare col piede giusto il nostro cammino in quarta serie", commenta il ds Terenzi. Sul San Marino: "È una società che viene da fuori, ha molti giocatori non della zona, si sono mossi con grande intensità sul mercato, prendendo giocatori di ottimo valore. Puntano a stare nei piani alti della classifica, sono una squadra di valore". Anche il Tropical si è mosso con intelligenza sul mercato, innestando diversi Under e inserendo un giocatore esperto per reparto. Pacchioni ha già lasciato il segno in attacco, decidendo le amichevoli con Santarcangelo, Riccione e Savignanese: "Si sta dimostrando un ragazzo che può darci una grande mano, sia in campo che in spogliatoio". In panchina una garanzia come Scardovi: "Il nostro mister non ha bisogno di presentazioni. Una persona che ha buon senso, sa costruire buoni rapporti con tutti, sa gestire le situazioni. Ci dà ampie garanzie".

"Stiamo facendo un lavoro finalizzato alla preparazione del campionato, abbiamo carichi di lavoro, stiamo facendo doppie sedute. Cercheremo di fare il meglio delle nostre possibilità. Ribadisco, non stiamo lavorando sulla settimana tipo, ma sulla preparazione al campionato. Ma è una gara che va onorata", sottolinea il direttore sportivo del San Marino Daniele Deoma. Il ritiro di Chianciano Terme è iniziato con la visita del presidente Montanari: "Il presidente che tutti i direttori sportivi vorrebbero avere. Abbiamo una squadra attrezzata per fare un campionato di livello, cioè essere alla pari con tutti, vincere il più partite possibile. Il giudice supremo è poi il rettangolo verde". Oggi il San Marino testerà il nuovo Tropical Coriano: "Faccio i complimenti a questa squadra che non conoscevo. Le neopromosse sono le più difficili da affrontare a inizio stagione. Chi vince l'Eccellenza, ha sempre valori notevoli. La gara ci interessa relativamente, ma avrei voluto affrontare qualsiasi squadra di Serie D, tranne che una neopromossa. Il fatto di giocare con una squadra importantissima come il San Marino darà loro motivazioni per fare una grande gara". In panchina, per il San Marino, sarà la prima ufficiale per mister Andrea Malgrati: "Sappiamo il suo percorso, nonostante sia molto giovane, ha un percorso di notevole spessore. Ha sposato il nostro progetto, il progetto di un grandissimo presidente che è di due categorie superiore".