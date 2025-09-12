Cattolica, vigilantes condannato a 6 anni e mezzo per violenza sessuale

La vittima, una 22enne milanese in vacanza in Riviera, lo aveva riconosciuto giorni dopo come addetto alla sicurezza della spiaggia

Sei anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale. È la condanna inflitta dal Tribunale collegiale di Rimini a un 54enne originario della provincia di Bologna, addetto alla vigilanza in spiaggia a Cattolica. L’uomo, difeso dall’avvocato Glenda Gori, era accusato di aver abusato di una turista 22enne di Milano nell’agosto del 2021.

La sentenza è arrivata al termine del processo presieduto dalla giudice Adriana Cosenza. Il pubblico ministero Davide Ercolani, al termine della requisitoria, aveva chiesto per l’imputato una condanna a 8 anni di carcere.

Secondo la ricostruzione emersa in aula, la ragazza si trovava in vacanza con un’amica a Cattolica. Qualche sera prima di Ferragosto le due giovani avevano conosciuto un gruppo di coetanei in un locale sulla spiaggia. Dopo qualche drink si erano sdraiate sui lettini: mentre l’amica era rientrata in hotel, la 22enne si era addormentata ed era stata sorpresa, intorno alle 5 del mattino, da uno sconosciuto.

La giovane, sconvolta, si era poi confidata con l’amica e aveva denunciato l’accaduto ai Carabinieri. Le visite in pronto soccorso avevano confermato la violenza. Nei giorni successivi, tornando nei luoghi dei fatti, la 22enne aveva riconosciuto il 54enne come uno degli addetti alla sicurezza della spiaggia, indicandolo con precisione agli investigatori.

Il tribunale lo ha ritenuto colpevole, condannandolo a sei anni e mezzo di reclusione e al pagamento delle spese processuali.