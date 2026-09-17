Caveja Bike Cup 2026, Emanuele Bucci trionfa. Valmaracing regina tra le squadre

Sei prove, due Jolly e centinaia di biker: il circuito chiude la stagione con Valmaracing campione a squadre e tre titoli di categoria

Si è ufficialmente conclusa la Caveja Bike Cup 2026, il circuito di gare Cross-Country che durante la stagione ha portato centinaia di biker sui percorsi più suggestivi di Rimini e dell’entroterra romagnolo. Sei le prove inserite nel calendario, affiancate da due gare Jolly che hanno dato agli atleti la possibilità di integrare il proprio punteggio stagionale: dalla Rimini XC Race alla Valle dei Tufi XC, passando per la Santa XC Race, la Monte Ceti XCO Race, la San Marino XC Race e la spettacolare La Gialla XCC Race. A completare il programma, la GF Val Marecchia e la GF Fumaiolo. Il sistema di punteggio, con lo scarto della prova peggiore, ha premiato continuità, costanza e capacità di essere protagonisti lungo l’intera stagione, dando vita a classifiche combattute fino all’ultima gara.

EMANUELE BUCCI È IL CAMPIONE ASSOLUTO

A conquistare il titolo di miglior atleta assoluto della Caveja Bike Cup 2026 è stato Emanuele Bucci, portacolori dell’A.S.D. Frecceirosse, che ha chiuso la stagione al vertice con 3.900 punti. Per Bucci è arrivato anche il successo nella categoria M3, al termine di una stagione caratterizzata da cinque presenze su cinque gare disputate. Alle sue spalle, nella classifica assoluta, si è piazzato Francesco Collini del Team Essere, anch’egli protagonista nella categoria M3, con 3.400 punti. Terzo posto assoluto per Daniele Puglisi del Team Black Road ASD, dominatore della categoria M2, con 2.980 punti.

I CAMPIONI DELLE CATEGORIE

La Caveja Bike Cup 2026 ha incoronato i vincitori delle diverse categorie, premiando i protagonisti che hanno saputo mantenere un rendimento costante durante il circuito.

Categoria Vincitore/Vincitrice Squadra Punti ELMT Nicolò Fazi A.S.D. Valmaracing Team 4.320 M1 Filippo Verzini A.S.D. Valmaracing Team 4.600 M2 Daniele Puglisi Team Black Road ASD 5.200 M3 Emanuele Bucci A.S.D. Frecceirosse 5.000 M4 Mirco Taboni Valle del Conca 5.000 M5 Christian Fabbri Team Essere 5.100 M6 Stefano Gasperoni A.S.D. Valmaracing Team 4.800 M7 Mauro Belpassi Mondobici 4.550 M8 Stefano Salvatori Bad Team 4.700 Woman Elena Bonacci Ven Mtb 4.600

Particolarmente significativo il risultato dell’A.S.D. Valmaracing Team, capace di portare tre propri portacolori al vertice delle rispettive categorie: Nicolò Fazi nell’ELMT, Filippo Verzini nella M1 e Stefano Gasperoni nella M6.

VALMARACING È CAMPIONE A SQUADRE

Il risultato più significativo per la formazione arriva però dalla classifica a squadre. L’A.S.D. Valmaracing Team chiude infatti al primo posto con 438 punti, conquistando il titolo di campione a squadre della Caveja Bike Cup 2026. Un successo costruito attraverso la presenza e i risultati dei propri atleti nelle diverse categorie, con tre vittorie di categoria che hanno contribuito in maniera determinante alla conquista del primato societario. Seconda classificata l’A.S.D. Frecceirosse, con 322 punti, mentre il terzo gradino del podio va alla Valle del Conca, a quota 295 punti. Completano la top ten della classifica a squadre ASD Bikefan (189 punti), Team Black Road ASD (171), Sbubbikers ASD (167), Team del Capitano A.S.D. (142), Only Bikers e Team Essere, appaiati a 133 punti, e Mondobici (117). La Caveja Bike Cup 2026 si chiude così dopo una stagione di gare, sfide e partecipazione, confermando la capacità del circuito di coinvolgere il movimento della mountain bike del territorio e di valorizzare tanto le prestazioni individuali quanto il gioco di squadra.