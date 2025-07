C'è un parco in emilia ciclabile e selvaggio | Il tratto di fiume che sorprende con fauna e pista da svariati km

Parco del Marano, da Rimini a Coriano: natura e ciclopedalabilità tra flora, fauna e percorsi immersi.

Il Parco del Marano, tra Rimini e Coriano, è un’oasi verde sul torrente Marano che raramente viene celebrata ma merita una ri-scoperta. Un luogo dove natura e cicloturismo si incontrano su oltre 10 km di percorsi, immersi in boschi planiziali e atmosphere fluviali, a pochi chilometri dalla costa adriatica. Un angolo autentico dell’Emilia Romagna, perfetto per rigenerarsi lontano dal clamore estivo.

Una pista ciclabile di 10 km tra boschi e rive

Il parco si snoda lungo il corso del torrente Marano, offrendo un percorso turistico accessibile e ben segnalato di circa 10,5 km, facilmente percorribile in poco più di 2 ore di cammino o in 45 minuti di pedalata in bici gravel o trekking.

La pista ciclabile (per 1,5 km) è separata dal traffico veicolare, lasciando spazio a un contatto diretto con pioppi neri, salici bianchi, canneti e acacie. Il sentiero collega località di Coriano, Cerasolo, Mulazzano e Vecciano, attraversando scenari che cambiano stagione dopo stagione, dalle frescheggia primaverili ai colori autunnali.

Curiosità: flora e fauna straordinaria

Chi percorre il parco può ammirare una flora straordinaria: pioppi, salici, ligustri, ma anche essenze meno comuni come acacie e canne di palude all’altezza del torrente.

La fauna è ben visibile: battute di martin pescatore, garzette, cuculi e addirittura l’upupa si mostrano tra i rami, mentre scoiattoli, volpi e istrici animano i margini del bosco. È perfetto per birdwatcher, cicloturisti e famiglie in cerca di verde autentico vicino all’Adriatico.