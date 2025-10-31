"C'è un'emergenza, chiama il Cup a questo numero": truffa "sanitaria" via Sms a San Marino

L'Istituto per la Sicurezza Sociale sammarinese: "Non chiamate quel numero, non fornite dati personali o sanitari"

Nuovi casi di tentata truffa telefonica, questa volta nella Repubblica del Titano. È lo stesso Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino a riferire di segnalazioni di cittadini che hanno ricevuto sms nel cui testo si invita a contattare con urgenza gli uffici del Cup attraverso numeri telefonici con prefisso 899. "Si tratta di messaggi di una probabile truffa che fanno leva su un falso senso di emergenza", spiega l'Iss, che precisa: "Il Cup non invia messaggi di questo tipo, ma solo promemoria degli appuntamenti e assolutamente non utilizza numeri con prefisso 899 o altri prefissi internazionali o a sovrapprezzo". L'unico numero ufficiale del Centro Unico Prenotazioni ISS è il 0549 994889, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00. I cittadini sono quindi allertati: non devono chiamare assolutamente i numeri indicati, né fornire alcun dato personale o sanitario. Si consiglia inoltre di cancellarli o segnalarli alle autorità competenti, in particolare alla Gendarmeria, che si occupa di reati informatici e truffe online.