Eccellenza Girone B: bene il Pietracuta, sorpresa Savignanese. Sconfitte per Santarcangelo e Novafeltria

Il punto sulla sesta giornata: Castenaso è la terza forza del campionato, Sammaurese bloccata dalla Valsanterno

Con le prime due della classe, Rimini e Imolese, impegnate negli anticipi ed entrambe vittoriose, l'attenzione sulla sesta giornata è andata in particolar modo alla Sammaurese, relegata nelle parti basse della classifica dalla penalizzazione di 5 punti. I giallorossi però non riescono a decollare: contro la matricola Valsanterno arriva un deludente pari per 1-1. Al gol del veterano Bonandi risponde per i locali Abiba, giovane attaccante cresciuto nel vivaio alla prima stagione in Eccellenza.

Abiba in Valsanterno - Sammaurese

La terza forza del campionato, anche a se a -7 dal primo posto occupato dal Rimini, è il Castenaso, che ha dato prova di solidità battendo 2-0 il Santarcangelo. Per il Castenaso 4 vittorie su 4 in casa, compresa la Coppa. Continua invece il momento difficile dei clementini, al terz'ultimo posto in campionato con due soli punti. Non brilla neppure il Novafeltria formato trasferta: terzo k.o. su tre, festeggia la Savignanese, che vola a 10 punti in classifica assieme al Sanpaimola e al Massa Lombarda, sconfitto a domicilio da un ottimo Pietracuta, a segno con i suoi attaccanti Gessaroli e Rivi. Il Pietracuta cresce e la Fratta Terme sembra aver finalmente ingranato: quarto risultato utile consecutivo e seconda vittoria in campionato, ottenuta superando l'Osteria Grande, che nelle prime cinque giornate aveva alzato bandiera bianca solo davanti al Rimini. La Fratta passa in vantaggio al 22' con l'ex professionista Ravaglioli, al 67' il raddoppio dell'ex Sampierana Crociati. La squadra sorpresa di questo inizio di campionato è il Sanpaimola, che espugna 3-2 il campo del Medicina Fossatone. Nel primo tempo botta e risposta tra Fini (8') e Cortesi (12'), poi nel recupero vantaggio Medicina con Ferretti. Nella ripresa il Sanpa la ribalta in quattro minuti: segnano Montuschi al 53' e Taroni al 57'. Chiude il turno il pari a reti inviolate tra Comacchiese e Russi.

Classifica

Rimini 18, Imolese 14, Castenaso 11, Massa Lombarda, Savignanese e Sanpaimola 10; Medicina Fossatone e Pietracuta 9, Fratta Terme e Comacchiese 8, Novafeltria 7, Osteria Grande, Valsanterno, Russi 6; Sammaurese 3, Santarcangelo 2; Futball Cava Ronco Forlì 1, San Marino -2. (NOTA: San Marino 4 punti di penalizzazione, Sammaurese 5).