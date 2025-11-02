Cecconi salva lo Young Santarcangelo: pari 1-1 con il Massa Lombarda

L'attaccante entra al 68' e torna al gol al 76'

Santarcangelo - Massa Lombarda 1-1

SANTARCANGELO: Golinucci, Galassi, Rocchi, Ceccarelli (39' st Ciavatta), Vukaj, Marconi, Fuchi (45' st Arduini), Zanni (34' st Vernazzaro), Para (23' st Cecconi), Misuraca (18' st Vitucci), Lombardi. A disp.: Chiarabini, Maioli, Parma, Sorrentino. All.: Riccipetitoni.

MASSA LOMBARDA: Billi, Morara, Massueme (7' st Brescia), Gadda, Hysa, Succi, Senese (1' st Torino, 45' st Badiali), Diallo, Colli (1' st Zabre), Fogli, Gramellini. A disp.: Calonaci, Rambelli, Bautista, Braccioli, Cavina. All.: Bamonte.

ARBITRO: Sapio di Cesena.

RETI: 25' st Zabre, 31' st Cecconi.

AMMONITI: Zanni, Bamonte, Zabre, Gadda, Ciavatta.

SANTARCANGELO Finisce 1-1 la sfida tra Santarcangelo e Massa Lombarda. Un risultato che rispecchia l’andamento della gara, equilibrata e con occasioni da entrambe le parti, in cui i clementini hanno reagito bene allo svantaggio. Il primo tempo si apre con un’occasione per Hysa, che al 3’ calcia alto da distanza ravvicinata. Al 4’ risponde Misuraca con un destro a giro di poco fuori, poi al 22’ Para sfiora il gol ma trova la risposta di Billi. Dalla parte opposta Colli e Fogli provano a rendersi pericolosi senza esito. Nella ripresa il Massa Lombarda passa al 70’ con Zabre, bravo a controllare in area e a battere Golinucci al volo. La reazione del Santarcangelo è immediata: al 76’ Cecconi, entrato da pochi minuti, pareggia con un preciso colpo di testa su calcio d’angolo. Nel finale gli ospiti sfiorano il nuovo vantaggio con Torino, fermato da un salvataggio sulla linea di Ceccarelli. L’ultima occasione è per Fuchi, ma il suo tiro viene murato in angolo.