Follia durante la cena di famiglia: picchia brutalmente la sorella e il fratello, arrestato

Un 42enne è stato arrestato per aver aggredito sorella e fratello durante una cena

Un 42enne ucraino è stato arrestato per le ipotesi di reato di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia, a seguito dei fatti avvenuti venerdì sera (28 marzo) in zona Riccione: l’uomo è indagato dopo aver aggredito la sorella di 35 anni e il fratello di 34.

A far scattare l’allarme è stato un automobilista, che ha soccorso la 60enne in strada: la donna aveva il volto tumefatto e chiedeva aiuto, dopo essere scappata dall’appartamento dell’anziana madre. I Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione, trovando una donna anziana, la madre 63enne, in stato di shock, mentre il 34enne era in camera da letto, steso e sanguinante al volto.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’appartamento aveva ospitato una cena di famiglia, ma durante essa il 42enne aveva abusato di alcol e poi, a seguito di una lite per futili motivi, aveva alzato le mani sulla sorella maggiore, colpita a pugni al volto, con il fratello minore intervenuto per difenderla.

I feriti sono stati portati poi al pronto soccorso dell’ospedale Ceccarini di Riccione: prognosi riservata per la 35enne, quaranta giorni di circa di prognosi per il fratello minore. Il 42enne è stato rintracciato nella sua abitazione e aveva ancora i vestiti sporchi di sangue. I Carabinieri hanno eseguito l’arresto: domani (Lunedì 31 marzo) sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia.