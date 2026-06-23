Cent'anni di Arnaldo Pomodoro: Morciano rende omaggio al suo artista più illustre

Una targa commemorativa sulla casa natale dello scultore apre un programma di eventi tra conferenze, approfondimenti e visite dedicate alla sua opera

A cento anni dalla nascita di Arnaldo Pomodoro, uno dei più grandi scultori italiani del Novecento e figura di riferimento dell'arte contemporanea internazionale, il Comune di Morciano di Romagna ha voluto rendere omaggio al suo illustre concittadino con un gesto semplice ma carico di significato: l'apposizione di una targa commemorativa presso la casa natale dell'artista, nel giorno esatto in cui ricorre il centenario della sua nascita.

Nato a Morciano di Romagna il 23 giugno 1926, Arnaldo Pomodoro ha saputo conquistare i più importanti palcoscenici culturali del mondo grazie a un linguaggio artistico unico e immediatamente riconoscibile.

La targa collocata presso la sua casa natale è una testimonianza permanente del profondo legame che unisce Morciano a uno dei suoi cittadini più illustri. Un segno tangibile destinato a ricordare alle future generazioni che proprio da queste strade è partito il percorso umano e artistico di una personalità capace di lasciare un'impronta indelebile nella storia dell'arte contemporanea.

Il rapporto tra Arnaldo Pomodoro e Morciano ha conosciuto uno dei suoi momenti più significativi nel giugno del 2020, in occasione della cerimonia di inaugurazione del Colpo d'Ala restaurato in piazza Boccioni.

In quell'occasione il maestro inviò all'amministrazione comunale e alla comunità morcianese una lettera di ringraziamento nella quale definiva Morciano come il paese "in cui anche io sono nato."

L'amministrazione comunale intende ora proseguire questo percorso di valorizzazione della memoria del maestro attraverso ulteriori iniziative che verranno organizzate nei prossimi mesi. Tra i progetti già in fase di preparazione vi è una conferenza pubblica dedicata alla figura e all'opera di Arnaldo Pomodoro, che vedrà la partecipazione di uno storico dell'arte chiamato ad approfondire il valore culturale e internazionale della sua produzione artistica.

Tra le iniziative previste figura anche l'organizzazione di una visita guidata aperta alla cittadinanza alla mostra "Arnaldo Pomodoro: una vita", allestita presso le Gallerie d'Italia di Piazza della Scala a Milano.