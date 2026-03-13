Cento giorni dalla maturità, l'ex Inter D'Ambrosio: "L'esame? È come una finale di calcio"

"E mi auguro che tutti voi possiate vincerla": le parole dell'ex calciatore al convegno di Riccione

“Se dovessi paragonare l’esame di maturità a una partita che ho giocato sarebbe sicuramente una finale, in questo caso direi una di Supercoppa, perché è una di quelle che ho vinto e quindi mi auguro che tutti questi ragazzi possano vincere la loro finale”, così Danilo D’Ambrosio, calciatore ex Inter dal 2014 al 2023, ieri (giovedì 12 marzo) in occasione dell’iniziativa "Cento Giorni per Binance" che si è tenuto a Riccione, presso il palazzo del turismo, con il sostegno di Binance, main sponsor dell’evento, moderato dal giornalista di Sky, Dazn e Amazon Prime, Marco Cattaneo.

"Sono onorato di essere stato qui, spero che la mia presenza sia stata apprezzata da tutti i ragazzi perché ho raccontato la mia esperienza che mi ha portato a lasciare casa a 13 anni per inseguire il mio sogno. - dichiara D’Ambrosio - Ciò che auspico per questi ragazzi è che raggiungano i loro sogni così come io ho raggiunto il mio”.

“Un bellissimo evento che ha saputo unire i giovani al mondo del sociale, dello sport e del lavoro. - racconta Cattaneo - Il messaggio più importante che è passato da tutti: davanti ai problemi non fermatevi, andate avanti e vincete le vostre sfide. Per me se la maturità fosse una partita sarebbe Italia-Nigeria del ‘94, dove perdi 1 a 0 ma non ti arrendi e all’ultimo arriva un Baggio a indirizzanti la vita in maniera differente”.

L’evento, rientra tra le iniziative del progetto culturale dei cento giorni, che raduna circa 10 mila studenti in 4 giorni di evento da Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Toscana e altre città d'Italia, e che si è aperto con un minuto di raccoglimento per le vittime del Crans Montana, ha visto alternarsi sul palco vari ospiti del mondo dell’associazionismo, del lavoro, della finanza, della psicologia e dello sport, tra panel, discussioni, dialoghi e quiz formativi. Tra gli ospiti, oltre a D’Ambrosio, presenti anche: Gualtiero Nicolini e Gaia Vimercati (Scarpetta Rossa), Filippo Balsano (Growth Marketing Manager, Binance Italia), Marco Sanchioni (Ceo Accademia dello Sport), Laura Marelli e Laura Gallotta (Hr Red Bull Italia), Alessia Marchini (High performance coach), Tat'jana Sergeevna Košeleva (campionessa mondiale di pallavolo 2010) e Andrea Migno (Pilota motociclistico).