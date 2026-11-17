Centri estivi 2026, oltre 227mila euro di contributi per 802 famiglie del Distretto di Riccione

Sostegno economico per le spese di frequenza dei bambini e ragazzi: 162 le famiglie beneficiarie residenti a Riccione, per oltre 46mila euro

Sono complessivamente 802 le famiglie del Distretto sociosanitario di Riccione ammesse ai contributi per la frequenza dei centri estivi 2026, per un importo totale di 227.646,67 euro. Di queste, 162 risiedono a Riccione, dove le risorse assegnate ammontano a 46.184,58 euro.

L'intervento rientra nel progetto regionale per il contrasto alle povertà educative e il sostegno alla conciliazione tra vita e lavoro, finanziato attraverso il Programma europeo PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3 Inclusione sociale. Il progetto coinvolge i 14 Comuni del Distretto sociosanitario di Riccione, con il Comune di Riccione nel ruolo di ente capofila.

“I centri estivi rappresentano un servizio importante per le famiglie, soprattutto durante la sospensione delle attività scolastiche. Permettono ai genitori di organizzare più serenamente i tempi di lavoro e gli impegni familiari, sapendo che i figli possono trascorrere le giornate in contesti educativi e ricreativi qualificati. Sostenere economicamente la frequenza significa quindi intervenire concretamente sulla conciliazione tra vita e lavoro, offrendo alle famiglie un aiuto per affrontare i costi di un servizio che risponde a un'esigenza reale”, dichiara Daniela Angelini, presidente del Distretto sociosanitario di Riccione.

Le risorse regionali sono destinate a sostenere le spese sostenute dalle famiglie per la partecipazione di bambini e ragazzi ai centri estivi, favorendo l'accesso alle opportunità educative e ricreative e contribuendo a rendere più sostenibile l'organizzazione dei tempi familiari e lavorativi.



