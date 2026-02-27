Centri estivi: a Coriano fino al 30 aprile domande per i contributi

Riservati alle famiglie con figli con disabilità

Il Comune di Coriano rinnova anche per l’estate 2026 il proprio impegno a sostegno delle famiglie con figli con disabilità, prevedendo un contributo economico a integrazione delle spese sostenute per il supporto educativo durante la frequenza dei centri estivi. L’intervento è rivolto a bambine e bambini certificati ai sensi della Legge 104/1992 e residenti nel Comune di Coriano, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle attività estive nel periodo compreso tra l’8 giugno e il 4 settembre 2026, garantendo continuità educativa tra il tempo scuola e il tempo extrascolastico e promuovendo esperienze di socializzazione inclusive. Il contributo sarà definito sulla base dell’Isee per prestazioni rivolte ai minorenni e assegnato secondo una graduatoria ordinata dal valore più basso al più alto. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2026.