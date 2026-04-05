Centro estetico di Miramare assediato dai ladri: un furto e due tentati colpi nel giro di 4 notti

Solo il primo colpo è andato a segno

Tre episodi criminosi, tra furti e tentativi di furti, subiti in quattro giorni da un centro estetico di Miramare di Rimini: a raccontarlo, al Resto del Carlino, è uno dei titolari. Il primo blitz di ignoti malviventi è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato (28-29 marzo): non c'erano segnali di scasso sulla porta principale, ma nella mattinata di sabato la dipendente, una volta aperto il negozio, ha visto che in cassa mancavano i soldi. I malviventi sarebbero passati da un accesso laterale. Dopo aver rinforzato gli accessi e chiuso le porte interne, nella notte tra lunedì e martedì (30-31 marzo) un altro tentativo di furto, non portato a termine, è stato compiuto, sempre passando dallo stesso accesso, che però presentava segnali evidenti di scasso: i ladri sono stati poi bloccati dalla porta interna. Nella notte tra martedì e mercoledì (31 marzo - 1° Aprile) il terzo tentativo di furto, passando sempre dallo stesso ingresso. Una volta dentro, hanno rotto il vetro anti-sfondamento della porta interna. Ma il rumore prodotto ha messo in allarme i proprietari al piano superiore, la luce accesa e l'arrivo quasi immediato della Polizia ha costretto i malviventi alla fuga.