Centro sportivo alla Gaiofana, Lari rassicura: "Metteremo le risorse necessarie"

Ma a livello di tempistiche, parla di "prossimi mesi"

"Nei prossimi mesi, come già annunciato dal sindaco e come comunicato in varie occasioni, metteremo a disposizione le risorse necessarie per completare e rendere pienamente operativi i sette campi della Gaiofana". Così l'assessore Lari in consiglio comunale sul tema centro sportivo della Gaiofana, all'interno di un dibattito sugli impianti sportivi dedicati al calcio, presenti a Rimini. Lari ha parlato di "pianificazione precisa sugli impianti sportivi portata avanti con l'assessore Morolli e il sindaco".

Lari ha evidenziato gli interventi effettuati negli ultimi dieci anni: "Il campo di calcio di Miramare in Via Parigi, dove è stato realizzato il rifacimento del campo e del manto in erba sintetica; il campo sportivo di Viserba Monte; il Centro Sportivo di San Vito, dove è stato rifatto il manto del campo da calcetto. A questi si aggiungono gli interventi effettuati negli anni sugli impianti di Ina Casa, di Riva Azzurra, di San Giuliano e, non ultimo, anche di Corpolò", oltre agli interventi preventivati per il campo di via della Fiera.

"È già in programmazione anche un ulteriore intervento su un altro campo da calcio, che sarà anch'esso convertito da naturale a sintetico. Daremo comunicazioni più puntuali quando avremo ben definito, nel lavoro che stiamo portando avanti tra il settore sport e i lavori pubblici, il campo in oggetto", ha aggiunto l'assessore Lari, che ha definito "ottimo" il lavoro svolto dall'amministrazione in questo ambito.