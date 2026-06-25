Centro Sportivo della Gaiofana: il punto sui lavori, dopo il subentro del Comune di Rimini

Il centro sportivo si estende su un'area complessiva di oltre 100 mila metri quadrati, con sette campi da gioco, di cui due in erba naturale e cinque in sintetico

Avanza nel percorso di completamento del Centro Sportivo alla Gaiofana di Rimini, l'ex centro Responsible, con l’approvazione, in Giunta, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo al primo lotto funzionale dell'intervento. L'intervento segna la ripartenza del progetto rimasto incompiuto a causa delle lunghe traversie che hanno interessato il Rimini Calcio. Il centro sportivo si estende su un'area complessiva di oltre 100 mila metri quadrati, con sette campi da gioco, di cui due in erba naturale e cinque in sintetico.

Il primo lotto riguarda un'area di circa 61.830 metri quadrati e permetterà di rendere fruibile in tempi rapidi una parte significativa della struttura che comprenderà un centro sportivo di 100.630 mq. L'investimento complessivo è di 1,5 milioni di euro. Tra le opere previste figura il completamento del fabbricato spogliatoi, che verrà ultimato negli impianti elettrici, meccanici e idrico-sanitari, nelle finiture e con interventi di efficientamento energetico. Saranno inoltre completati i due campi da calcio in erba naturale, con il rifacimento del sistema di drenaggio, la posa del nuovo tappeto erboso, gli impianti di irrigazione e le attrezzature omologate dalla Federazione, oltre al campo a 8 in erba sintetica, dotato di nuovo manto, attrezzature e illuminazione. Sarà completata anche l'illuminazione di altri quattro campi e saranno realizzati nuovi percorsi pedonali, un parcheggio di circa 640 metri quadrati e il completamento delle reti dei sottoservizi. "Il progetto - evidenzia l'amministrazione comunale - pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, all'efficientamento energetico e all'accessibilità, nel rispetto dei criteri ambientali minimi. Il primo lotto rappresenta uno stralcio autonomo, pensato per restituire rapidamente alla comunità una struttura moderna e utilizzabile, mentre le restanti opere saranno realizzate in un secondo intervento. L'approvazione del progetto di fattibilità apre ora la strada alla redazione del progetto esecutivo e alla gara per l'affidamento dei lavori, con l'obiettivo di restituire ai cittadini un impianto sportivo atteso da oltre quindici anni, destinato sia all'attività agonistica che a quella dilettantistica e giovanile".

Prosegue inoltre, parallelamente a questa progettazione. anche la progettazione esecutiva di altri due interventi, in approvazione nelle prossime settimane, per il secondo lotto funzionale a completamento del centro sportivo. Questi altri 2 altri due interventi di manutenzione straordinaria, per un valore complessivo di 360 mila euro, saranno realizzati da Anthea, e riguardano il completamento dei campi sintetici C e D attraverso la posa dell'intaso prestazionale, il materiale granulare distribuito tra i fili del manto artificiale che garantisce le prestazioni del campo, la sicurezza degli atleti durante il gioco e la piena agibilità degli impianti: senza questo intervento - da 250 mila euro - le superfici già installate sarebbero esposte a un rapido degrado, vanificando i lavori già eseguiti. Il secondo progetto, da 110 mila euro, riguarda invece la copertura dell'edificio principale del centro sportivo, rimasta incompiuta ed esposta a infiltrazioni d'acqua e ad accessi non autorizzati: i lavori prevedono la chiusura delle aperture, il completamento della copertura con massetto e guaina impermeabilizzante e la bonifica dell'area di cantiere dai materiali abbandonati. "Un intervento che non punta ancora alla piena valorizzazione dell'immobile, ma ne garantisce la conservazione e ripristina condizioni minime di sicurezza, in attesa di una progettazione più complessiva", chiosa l'amministrazione comunale.