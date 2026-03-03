Centro sportivo Gaiofana, tempi lunghi: contratto con Responsible in risoluzione

I fondi Pnrr oramai sfumati, il progetto sarà ridimensionato

Tempi lunghi per l'area della Gaiofana, che doveva ospitare il centro sportivo della Responsible di Stefano Petracca, marito di Stefania Di Salvo, ex presidente della Ds Sport Benefit, proprietaria del Rimini prima del passaggio alla Building Company e al fallimento della società biancorossa. In questi giorni si stanno completando gli adempimenti formali necessari alla risoluzione del contratto di concessione stipulato con la Responsibile, poi nei prossimi giorni si terrà una commissione ad hoc nel corso della quale, spiega l'amministrazione, saranno forniti maggiori dettagli e approfondimenti. La risoluzione deriva dagli inadempimenti del concessionario, la Reponsabile, a seguito di tre diffide formalizzate da palazzo Garampi, l'ultima risalente al 22 gennaio 2026. Il nodo è il mantenimento del finanziamento Pnrr, praticamente impossibile (da palazzo Garampi si dice "molto difficile"). Il progetto, rispetto all'originario, sarà modificato. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.