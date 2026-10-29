Rimini Centro sportivo Ina Casa, via libera alla riqualificazione da 789.000 euro

Nuovo manto sintetico per il campo da calcio a 11, rifacimento del calciotto e impianto fotovoltaico sugli spogliatoi. Lavori interamente a carico del concessionario River Delfini

La Giunta comunale di RImini ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del centro sportivo "Ina Casa" in via Argelli. L'opera sarà interamente realizzata a cura del concessionario, senza alcun onere per le casse comunali. Il progetto interessa i due campi da gioco e l'edificio degli spogliatoi. Il campo da calcio a 11 giocatori, oggi dotato di un manto in erba naturale, sarà convertito in un campo in erba sintetica conforme agli standard tecnici della Lega Nazionale Dilettanti. La trasformazione non si limiterà alla superficie di gioco: sono previsti anche un nuovo sottofondo, un nuovo sistema di drenaggio delle acque e un nuovo impianto di irrigazione, così da garantire una base solida e duratura alla pavimentazione. Anche il campo da calciotto sarà oggetto di un intervento, con la sostituzione dell'attuale manto in erba artificiale con una superficie nuova. Sulla copertura del fabbricato che ospita gli spogliatoi verrà invece installato un impianto fotovoltaico, pensato per rendere più efficiente la struttura dal punto di vista energetico. La scelta va nella direzione di favorire l'impiego di fonti rinnovabili e di contenere sia i consumi sia i relativi costi di gestione dell'impianto. Nel loro insieme, le opere puntano a migliorare la funzionalità e la fruibilità del complesso sportivo. I nuovi campi potranno essere utilizzati con maggiore continuità nel corso dell'intero anno, senza le limitazioni che le condizioni del terreno impongono alle superfici naturali, e richiederanno meno interventi di manutenzione, con una conseguente riduzione dei costi. Il rinnovamento garantirà inoltre adeguati livelli di qualità, sicurezza e durabilità delle superfici di gioco, a beneficio degli atleti e delle famiglie che frequentano quotidianamente la struttura. L'importo complessivo previsto per l'intervento è di 789 mila euro. A sostenere la spesa sarà il gestore dell'impianto, l'Associazione Sportiva Dilettantistica "River Delfini 2018", che realizzerà i lavori a proprie spese secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla concessione sottoscritta.