Centro storico di Rimini più sicuro con i "piloni mobili" anti attentato: saranno sei

La giunta ha definito regolamento per rilascio, gestione e utilizzo dei codici di accesso

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il regolamento che disciplina le modalità di rilascio, gestione e utilizzo dei codici di accesso per i varchi regolamentati da dissuasori mobili ("pilomat") nel centro storico di Rimini. Tali sistemi, installati all'interno della Zona a Traffico Limitato e delle aree pedonali del centro, sono stati attivati dal 1° luglio dello scorso anno a seguito delle indicazioni emesse dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. "L’obiettivo - spiega l'amministrazione comunale - è quello di accrescere il livello di protezione del cuore della città, in linea con quanto messo in atto dalle principali città italiane ed europee alla luce della crescente instabilità a livello internazionale".

I dissuasori mobili sono sei, di cui due attivi 24 ore su 24 (in Corso d'Augusto all’intersezione con via Verdi e via Giovanni XXIII e in Piazza Malatesta), gli altri attivi per fasce orarie (in notturna, dalle 23 alle 05-06 del mattino e il mercoledì e sabato dalle 8 alle 13 nei giorni del mercato).

I titoli abilitativi per l’accesso e quindi per l’abbassamento dei dissuasori sono rilasciati dall'Ufficio Permessi del Settore Mobilità solo a specifiche categorie: ai soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità o pubblica sicurezza (esempio Forze dell'Ordine, mezzi di soccorso, Protezione Civile e gestori di reti tecnologiche per emergenze come Hera, Anthea, Adrigas), personale degli uffici comunali per esigenze di servizio e istituzionali (ad esempio la Polizia Locale, manutenzioni), ai privati titolari di posto auto dotato di passo carrabile autorizzato (residenti e non) situati all'interno dell'area e soggetti disabili residenti nell'area interessata. L’accesso è dunque riservato esclusivamente a quei soggetti che hanno l'assoluta e inderogabile necessità di transitare proprio nelle fasce orarie in cui il sistema di protezione è attivo.

L'attivazione del varco può avvenire con codice numerico o credenziale digitale (attraverso app per smartphone), quest’ultima destinata in particolari ai privati e titolari di posto auto. I permessi possono essere permanenti o temporanei, quando rilasciati per esigenze limitate (es. cantieri, manifestazioni o eventi/servizi gestiti o patrocinati dal Comune, limitatamente alla durata dell'esigenza e previa verifica dell'impossibilità di percorsi alternativi). Il codice è strettamente personale e deve essere utilizzato solo per attività connesse ai servizi di competenza.

Il Comune di Rimini si avvale di una piattaforma software dedicata che registra e traccia in tempo reale ogni utilizzo dei codici e degli applicativi, monitorando costantemente i transiti e gli accessi ai varchi. In base al monitoraggio effettuato o a sopravvenute esigenze di tutela dell'area pedonale, i codici e le credenziali possono essere cessati, disattivati o sostituiti. L'Amministrazione procederà alla variazione o revoca delle credenziali in caso di anomalie nell'utilizzo o utilizzi impropri, nel caso in cui si valuti il rischio concreto o potenziale che il codice sia stato divulgato a terzi non autorizzati o ceduto impropriamente.