Cerasolo, lavori all'area polivalente del Parco del Sole

La conclusione dei lavori è prevista per l’inizio dell’estate

Proseguono gli interventi di riqualificazione nella frazione di Cerasolo. Dopo la realizzazione della nuova piazza dedicata al magistrato Paolo Borsellino, arricchita da una struttura metallica ombreggiante a protezione delle panchine nelle giornate più calde, sono iniziati i lavori per la nuova area polivalente al Parco del Sole, nell’area precedentemente adibita al pattinaggio.

"Il progetto si inserisce in una visione più ampia di riqualificazione della frazione di Cerasolo. La nuova area polivalente sarà infatti parte del rinnovamento dell’adiacente Parco del Sole, anch’esso interessato da un intervento di valorizzazione", spiega l'amministrazione comunale, che aggiunge: "Nel loro insieme, queste opere rappresentano un investimento concreto per il territorio, con l’obiettivo di creare nuovi spazi di aggregazione e migliorare la qualità della vita della comunità. La nuova area è pensata per accogliere diverse attività dedicate al tempo libero di bambini, ragazzi ed adulti, diventando un nuovo punto di riferimento per tutti i residenti. L’avvio del cantiere segna un ulteriore passo nel percorso di crescita della frazione, che negli ultimi anni ha visto importanti interventi di miglioramento degli spazi pubblici".

Imminente è anche l’inizio lavori per l’ampliamento del cimitero di Cerasolo ed a seguire la realizzazione di un parcheggio pubblico nei pressi della materna di via Ausella.

La conclusione dei lavori dell’area polivalente è prevista per l’inizio dell’estate.