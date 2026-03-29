Cervia, 3 punti per il terzo posto: poker al Novafeltria (0-4), espugnato Secchiano

Drudi apre le marcature al primo minuto, poi al 29' raddoppia Rizzo. Nella ripresa la squadra ospite dilaga

Novafeltria - Cervia 0-4

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, Carbonara (1' st A.Pavani), Nucci (18' st Renzi), Medici, Giacobbi (1' st Tani), Piva, Giorgini, Canini, Bardeggia, Galli (10' st Frihat, 29' st T.Pavani). A disp.: Cecchetti, Castellani, Tamagnini, Camara. All.: Mancini.

CERVIA: Fusconi, Zoffoli, Di Gilio, Asslani (20' st F.Mazzarini), Vesi, Maltoni, Ndreu (11' st Valdinoci), L.Merloni, Drudi (28' st Marangoni), Mazzotti (22' st Masciullo), Rizzo (20' st Melandri). A disp.: Borrillo, A.Mazzarini, Biondi, Bullini. All.: Bernacci.

ARBITRO: Mongiorgi di Bologna.

RETI: 1' pt Drudi, 29' pt Rizzo, 12' st Drudi, 46' st Melandri.

AMMONITI: Nucci, Giacobbi, Asslani, Guerra, Frihat, Giorgini, Maltoni.

ESPULSI: Renzetti (fine pt)

SECCHIANO Il Cervia trova la seconda vittoria consecutiva e consolida il terzo posto in classifica, battendo il Novafeltria, concorrente diretto per i playoff. La gara di Secchiano si sblocca al 1° complice un errore della difesa: Drudi ruba palla e si invola in area, battendo l'incolpevole Renzetti in uscita. Al 29' Rizzo triangola con un compagno e infila di potenza il raddoppio. Nella ripresa, con il Novafeltria in dieci per il rosso di Renzetti, espulso all'intervallo (esordio stagionale di Tani), Drudi firma il tris con un tiro al volo, poi nel recupero magia di Melandri dalla lunga distanza. Il Novafeltria tornerà in campo mercoledì 8 aprile, a Zola Predosa, per la finale di Coppa Minetti, poi domenica 12 aprile l'insidiosa trasferta sul redivivo Bellaria allenato da Achille Fabbri, ex di turno. Nella 31esima giornata invece il Cervia ospiterà il Civitella.