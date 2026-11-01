Calcio Promozione D Cervia e Cesenatico corsare in trasferta, tutte sconfitte le riminesi. Edelweiss, tris alla Sampierana

Il punto sull'ottava giornata del girone D di Promozione: Stella battuta dal Cervia, scivolano in trasferta Reno e Misano. Lo Sparta espugna Bellaria

In vetta nel girone D di Promozione è sfida tra il Cervia e il Cesenatico, entrambe corsare in trasferta. I cervesi rimontano la Stella (1-3), i cesenaticensi espugnano il campo del Roncofreddo grazie a un gol in avvio di partita di Sorrentino. Giornata da dimenticare per le riminesi, tutte sconfitte. Detto della Stella, il Bellaria cade in casa con lo Sparta Castel Bolognese. Non trova continuità il Misano di Scardovi, battuto 1-0 dal Solarolo. Il Riccione lotta, ma la Reno vince lo scontro salvezza ricco di reti (4-3). L'Edelweiss si conferma rullo compressore in casa: tris vincente a un'irriconoscibile Sampierana (3-0).

Bellaria - Sparta Castelbolognese 2-3

BELLARIA: Ramenghi, Grossi (17' pt Di Gilio), Giunchi, Pasolini, Righini, Zamagni, Grassi, Pianini (14' st Vitali), Lorenzini, Muci (1' st Quarta), Alvisi (31' st Casali). A disp.: Fabbri, M.Cordatore, S.Cordatore, Giu.Candido, Gia.Candido. All.: Buda.

SPARTA: Baldani, Baldi, Marzocchi, Sabbioni, Gavelli (37' st Arcangeli), Nexha, Albonetti (3' st Solaroli), Venturoli, Placci, Gatti (34' st Sortino), Ceesay (43' st Lanzoni). A disp.: Landi, Scardovi, Pirazzoli, Berardicurti, Mainetti. All.: Vittozzi.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena. RETI: 18' pt Lorenzini, 19' pt Ceesay, 3' st Placci, 11' st Gatti, 18' st Lorenzini. AMMONITI: Albonetti, Giunchi, Marzocchi, Gavelli, Sabbioni.

Reno - Riccione 4-3

RENO: Gardini, Cobrescu, Argelli, Prati, Gabelli, Corrado, Zamparelli, Bastari, Berardi (1' st Kema), De Rose, Andreani (1' st Quarta, 31' st Taroni). A disp.: Palermo, Bianchi, Bolognesi, Giordano, Cepa. All.: Giorgi.

RICCIONE: Crescentini, Tamai, Gianferrari, Pironi, Difino, Lambertini (10' st Gambuti), Bellavista (16' st Leardini), Merli, Polverelli, Diop, Shehi (26' st Pruccoli). A disp.: Barbanti, Trianni, Gambuti, Ubaldi, Bortone, Mantovan. All.: Gurini.



ARBITRO: Tagliati di Ferrara.

RETI: 10' pt e 2' st Polverelli, 11' pt e 15' pt Andreani, 34' pt Bastari, 35' st Leardini, 47' st De Rose.

AMMONITI: Kema, Lambertini.

Solarolo – Misano 1-0

SOLAROLO: Ravagli, Mengozzi, De Marco, Menicucci, Caroli, Hysa, Raffoni (76’ Ulivieri), Tola (83’ Ulivieri), Fabbri (76’ Costa), Cavolini (68’ Billi), Fisconi (93’ Antonellini). A disp.: Zauli, Mongardi, Modelli, Nicoletti, Placci. All.: Montanari.

MISANO: Chiarabini, Bellocchi, Ceccarelli, Vagnarelli (10’ Cannoni), Gudenzoni, Valeriani, Tamagnini (78’ Camara), Voltasio, Torsani (78’ Gennari), Simoncelli, Pecci (60’ Castro). A disp.: Giardini, Polit, Maioli, D'Adamo Sandri, Camara, Cannoni, Protti. All.: Scardovi.

ARBITRO: Gambi di Ravenna.

RETI: 15’ Fabbri

Stella - Cervia 1-3

STELLA: Temeroli, Maioli, Betti (25' st Piastra), Belicchi (35' st Baroni), Alvisi, Chiussi (34' st Donati), Fantini, Bartolani (8' st Arduini), Arcangeli, Marchini, Greppi. A disp.: Ferri, Bacchini, Ferraro, Cristiani, Pigozzi. All.: Bianchi.

CERVIA: Fusconi, Boschi, Agostini (45' st Gollinucci), Zoffoli, Vesi, Ndreu, Tisselli, L.Merloni (25' st Valdinoci), Stucchi (43' st Vidali), Petricelli (18' st Diop), Bolognesi. A disp.: Morigi, Tombetti, B.Merloni, Omokaro, Godio. All.: Biserni.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì. MARCATORI: 10' pt Maioli, 4' st Stucchi, 7' st L.Merloni, 30' st Diop. AMMONITI: Arcangeli, Belicchi, Tisselli, L.Merloni.

Roncofreddo - Cesenatico 0-1

RONCOFREDDO: Fabbri, Falzetta, Borgini, Si.Brigliadori (30' st Lelli), Ventrucci (19' st Zanni), Scarponi, D'Elia (40' st Campana), Bravaccini (12' st Toure), Zavatta, St.Brigliadori, Zanelli (19' st Bullini). A disp.: Cirongu, Guiducci, Bartolini, Brighi. All.: Freschi.

CESENATICO: Hysa, A.Mazzarini, Rocchi, Fiaschini, Canarecci, Drudi (23' pt Polini), Bianchi (12' st Zoffoli), Vitalino (39' st L.Nava), Sorrentino (30' st Pulzetti), Scarponi, Masciullo. A disp.: Biondi, Ugone, Guagneli, F.Nava, Indelicato. All.: Durante.

ARBITRO: Venturi di Ravenna. RETI: 2' pt Sorrentino. AMMONITI: Zavatta, Ventrucci, Drudi, Rocchi.

Altre gare

Edelweiss- Sampierana 3-0 (40' pt Grizzi, 5' st Bagnolini, 50' st Messou).

Anticipi del sabato

Collinello - Spiv 1-1 (15' pt Brandolini, 40' pt Primitivi)

Civitella - Diegaro 0-0



CIVITELLA: Ballestri, Gregori, Facciani, Mirashi, Ricci, Bergamaschi, Nannetti (25' st Delvecchio), Ruscelli, Chiarini, Monti, Marfella (30' st Milandri). A disp.: Brasini, Biondini, Pioggi, Cucchi, Lucarelli. All.: Gardini.



DIEGARO: Stella, Rossi, Moncastelli (15' st Palladino), Scarponi, Marconi, Alberighi, Soumahin, Baldinini, Magri (21' pt Mazzuoli), Scoglio (39' st Bascioni), Pieri (35' st Distefano). A disp.: Balestra, Kasse, Urbinati, Giorgini, Gabanini. All.: Cucchi.



ARBITRO: Corneti di Bologna.

AMMONITI: Gregori, Mirashi, Facciani, Nannetti, Milandri, Rossi, Soumahin.

Classifica

Cervia 19, Cesenatico 17, Sparta C. 16, Solarolo e Collinello 15; Roncofreddo 13, Edelweiss 12, Sampierana 10, Diegaro e Riccione 9, Reno e Spiv 8; Bellaria e Stella 7; Misano e Civitella 5.