Un nuovo presidente per il Lions Club Ariminus Montefeltro: ecco il successore di Dell'Anna

Il passaggio di consegne domani (sabato 29 giugno) al ristorante La Rocca di Verucchio

Un momento di rinnovamento e continuità per il Lions Club Ariminus Montefeltro, che si prepara a celebrare ufficialmente il passaggio delle cariche e l'ingresso di un nuovo socio. Domani (sabato 29 giugno), presso il ristorante “La Rocca” di Verucchio, si terrà la cerimonia di insediamento del nuovo presidente e la tradizionale conviviale del club.

Il passaggio del testimone avverrà tra il presidente uscente, l'avvocato Diego Dell’Anna, e il presidente entrante, Dottor Daniele Cesaretti, già attivo nel tessuto professionale e sociale del territorio. L’evento, come da consuetudine lionistica, sarà l’occasione non solo per salutare e ringraziare chi ha guidato il club nell’ultimo anno sociale, ma anche per dare il benvenuto al nuovo socio che entra a far parte dell’associazione.