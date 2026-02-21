Cescot Rimini: corso pratico di contabilità e software gestionali per entrare subito nel mondo del lavoro

Il percorso formativo è pensato per chi desidera acquisire competenze operative nel campo dell’amministrazione aziendale

Entrare o rientrare nel mondo del lavoro con competenze immediatamente spendibili, richieste ogni giorno dalle piccole e medie imprese, è oggi una delle principali sfide per chi cerca nuove opportunità professionali. Il corso di “Contabilità generale e software gestionali” organizzato da Cescot Rimini nasce proprio con questo obiettivo: fornire strumenti pratici, aggiornati e concreti per lavorare in autonomia nell’area amministrativa, aumentando in modo reale le possibilità di occupazione.

Il percorso formativo è pensato per chi desidera acquisire competenze operative nel campo dell’amministrazione aziendale, anche partendo da zero. Attraverso un approccio chiaro e progressivo, i partecipanti imparano a gestire la contabilità generale. Il valore aggiunto del corso è l’utilizzo diretto di un software gestionale diffuso nelle aziende, che consente di trasformare subito la teoria in pratica professionale.

Con una durata complessiva di 40 ore, le lezioni simulano l’intero ciclo di gestione di una piccola e media impresa, dal ciclo attivo delle vendite e dei clienti al ciclo passivo degli acquisti e dei fornitori, fino alle movimentazioni finanziarie, agli adempimenti telematici e all’home banking. La metodologia didattica è fortemente orientata alla pratica: sotto la guida di docenti esperti, i partecipanti lavorano in un laboratorio informatico attrezzato con postazioni individuali, sperimentando su documenti aziendali reali un anno di gestione contabile. Un approccio che consente di acquisire competenze concrete, immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza che certifica le competenze acquisite. Su richiesta, è inoltre possibile accedere ai servizi di assistenza post corso dedicati all’inserimento lavorativo, come tirocini e segnalazioni ad aziende alla ricerca di personale.

Le iscrizioni sono aperte ancora per pochi giorni. Il corso è aperto a tutti, occupati e disoccupati, senza obbligo di diploma, ed è richiesta solo una minima dimestichezza con l’uso del computer. Le lezioni prenderanno avvio il 12 marzo e si concluderà il 30 aprile 2026. Le lezioni si svolgeranno uno o due giorni a settimana in orario serale, dalle 18 alle 21/21.30. Le iscrizioni sono già aperte e resteranno disponibili fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.



