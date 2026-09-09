Cesena, lo stadio diventa più inclusivo: arriva l’audiodescrizione per tifosi ciechi e ipovedenti

Il servizio “Connect Me Too” debutterà sabato 12 settembre in occasione di Cesena-Cremonese

La Serie diventa più accessibile grazie all’impegno del Cesena, che ha scelto di dotarsi di “Connect Me Too”, sistema di audiodescrizione inclusiva che permette alle persone cieche e ipovedenti di vivere in modo più completo e autonomo l'emozione della partita allo stadio.



Il debutto del servizio è previsto in occasione di Cesena-Cremonese, gara in programma sabato 12 settembre alle ore 19.30 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi.



Attraverso “Connect Me Too” viene veicolata un’audiodescrizione professionale, iper-dettagliata, realizzata da un audiodescrittore che non soltanto racconta il risultato, le dinamiche delle azioni o i goal, ma restituisce anche tutti quei dettagli visivi che normalmente fanno parte dell'esperienza allo stadio: gli spostamenti sul campo dei giocatori, i gesti, le espressioni facciali, le loro acconciature, i colori delle maglie, le reazioni in panchina, l'atmosfera sugli spalti e le coreografie del pubblico. Si tratta di una cronaca estremamente accurata, in tempo reale, che permette a chi non può vedere la partita di costruirsi una rappresentazione il più possibile completa di quello che sta accadendo e di godersi l’incredibile esperienza dello stadio.



“Connect Me Too”, sviluppato da Cmt Translations, è una piattaforma completamente digitale progettata e testata per il coinvolgimento di persone cieche e ipovedenti. Il sistema utilizza la rete mobile 4G/5G, senza ritardi. Per fruire dell’audiodescrizione, i tifosi con disabilità dovranno semplicemente scaricare l’app gratuita “Connect Me Too” sul proprio smartphone ed essere in possesso di auricolari o cuffie e del codice univoco fornito dal club.



«È una grande emozione poter offrire ai nostri tifosi ipovedenti la possibilità di vivere appieno la partita, ed è con altrettanto orgoglio che mettiamo questo servizio a disposizione dell'intera comunità bianconera. È un piccolo, ma grande passo per fare si che la nostra casa possa essere sempre più inclusiva», afferma Corrado Di Taranto, direttore generale del Cesena FC.



"Il Cesena ha compiuto un passo fondamentale verso uno stadio senza barriere e una fruizione davvero universale della passione calcistica. Siamo orgogliosi di essere al loro fianco come partner tecnico in questa grande sfida dell’inclusione", dichiara Tony D’Angelo, responsabile esecutivo del progetto “Connect Me Too” per Cmt Translations.



Sono ormai diversi anni che il servizio “Connect Me Too” viene impiegato nei principali eventi sportivi e dalle società con la più spiccata sensibilità in materia di inclusione: Serie A, B e nazionale di calcio, basket, nazionale di rugby e discipline invernali, dal pattinaggio all’hockey, dallo sci allo snowboard. L’app è in uso anche in ambito culturale, ad esempio nei teatri.

