Cesena: vinti 63mila euro con il SuperEnalotto
Centrato un"5" da 63.928,27 euro
A cura di Redazione
17 novembre 2025 12:06
Emilia-Romagna in festa con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 14 novembre, come riporta Agipronews, centrato un"5" da 63.928,27 euro a Cesena presso Tabacchi-Profumeria Stefania Neri in viale Matteotti, 425..
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 18 novembre, sale a 79,4 milioni di euro.