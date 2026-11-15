Calcio Promozione D Cesenatico e Cervia, continua il testa a testa. Baldinini gol per il Diegaro, Misano pari

Il punto sull'undicesima giornata: il Roncofreddo espugna il campo della Reno

Il Cesenatico cerca l'allungo, il Cervia risponde. Tutto negli ultimi minuti: il Cesenatico regola 1-0 lo Sparta con gol di Drudi, Stucchi firma all'89' il gol partita con cui il Cervia supera 2-1 l'ostico Edelweiss. Continua la marcia del Roncofreddo nelle parti alte della classifica: i gialloblù vanno sotto 1-0 con la Reno, poi trovano la rimonta vincente grazie alle reti di Stefano Brigliadori, Zavatta e Borgini. Il Diegaro ritrova vittoria e sorriso, superando 4-0 il San Pietro in Vincoli: dopo il gol decisivo per il pari con la Stella, torna tra i marcatori l'esperto centrocampista Filippo Baldinini. Il Solarolo trova nel finale il gol vittoria con il Civitella, mentre il Misano ferma sul pari per 1-1 il Collinello. Negli anticipi pari per la Stella sul campo della Sampierana e stesso risultato a Bellaria tra i locali e il Riccione.

Cesenatico - Sparta Castel Bolognese 1-0

CESENATICO: Hysa, A.Mazzarini, Rocchi, Fiaschini, Canarecci, Polini, Bianchi, Vitalino (40' st Quadrelli), Sorrentino (45' st Ugone), Scarponi, Masciullo (30' st Drudi). A disp.: Biondi, Cucchi, Beaulardi, Guagneli, Indelicato, Pulzetti. All.: Durante.

SPARTA: Baldani, Baldi, Marzocchi (47' st Arcangeli), Gatti (42' st Scardovi), Sermenghi, Alessandrini, Pirazzoli (1' st Sortino), Venturoli (42' st Lanzoni), Placci, Mainetti (37' st Solaroli), Ceesay. A disp.: Landi, Nexha, Gavelli, Berardicurti. All.: Vittozzi.

ARBITRO: Pantera di Faenza.

RETI: 37' st Drudi.

AMMONITI: Vitalino.

ESPULSO: 47' st Quadrelli.

Diegaro - Spiv 4-0

DIEGARO: Stella, Soumahin, Moncastelli (43' st Giorgini), Baldinini (35' st Pari), Rossi, Marconi, Mazzuoli, Scarponi, Ottaviani (19' st Distefano), Protti (28' st Gabanini), Palladino (28' st Pieri). A disp.: Balestra, Kasse, Cutela, Molfetta. All.: Montalti.

SPIV: Santillo, Brandolini (42' st Giacalone), Petrini, Felli, Fiumi, Manfredi, Guarino, Mazzavillani (42' st Castagnoli), Placci (35' st Contini), Ponticelli (17' st Santucci), Tombetti (28' st Emiliani). A disp.: Fabbri, Uritu, Muti, Morini. All.: Tassani.

ARBITRO: Topo di Cesena.

RETI: 44' pt Mazzuoli, 21' st Palladino, 31' st Baldinini, 41' st Pari (rig.)

AMMONITI: Soumahin, Felli, Pari.

Reno - Roncofreddo 2-3



RENO: Palermo, Cobrescu, Cavallari, Prati, Gabelli, Corrado, Cepa (7' st Quarta), Bolognesi, Berardi, Andreani, Kema. A disp.: Giardini, Bianchi, Taroni, Focaccia, Lenzi, Giordano, Argelli. All.: Giorgi.



RONCOFREDDO: Fabbri, Falzetta, Zanni, Lelli (14' st Si.Brigliadori), Borgini, Lessi (14' st Ventrucci), D'Elia, Brighi (19' st Bravaccini), Zavatta (30' st Zanelli), St.Brigliadori, Toure (25' st Kurti). A disp.: Bocchini,

L.Brigliadori, Monti Guarnieri, Bartolini. All.: Freschi.



ARBITRO: Mongiorgi di Bologna.

RETI: 18' pt Bolognesi, 30' pt Ste.Brigliadori, 36' pt Zavatta, 10' st Borgini, 13' st rig. Prati.

AMMONITI: Gabelli, Kema, Cepa, Zavatta, Toure.

ESPULSO: 43' st Ventrucci.





Altre gare

Cervia - Edelweiss 1-1 (7' pt Farabegoli, 32' pt Diop)

Solarolo - Civitella 1-0 (41' st Mengozzi)

Anticipi

Sampierana - Stella 2-2

SAMPIERANA: Mescolini, Quercioli, T.Bardi, Conficoni (1' st Comandini), Foschi, Ngom, S.Braccini, Ndiaye, Gallo (40' st Soldati), Boschetti, D.Braccini (14' st Pippi). A disp.: Herghelegiu, Barchi, Locatelli, M.Bardi, Campacci, Zamagni. All.: Mengozzi.

STELLA: Temeroli, Maioli, Fontemaggi (15' st Bacchini), Baroni, Alvisi, Chiussi (30' st Fantini), Marconi, Arcangeli, Marchini (15' st Piastra), Pigozzi (23' pt Arduini), Greppi. A disp.: Riccardi, Ferraro. All.: Bianchi.

ARBITRO: Frassineti di Faenza.

RETI: 34' pt S.Bracccini, 46' pt Marchini (rig.), 11' st Gallo, 34' st Greppi.

AMMONITO: S.Braccini.

Riccione - Bellaria 1-1

RICCIONE: Barbanti, Tamai (10' st Gambuti), Gianferrari, Pironi, Difino, Manfroni, Bellavista (10' st Ubaldi, 23' st Mantovan), Merli, Pruccoli (10' st Bortone), Diop, Polverelli (28' st Shehi). A disp.: Crescentini, Trianni, Lambertini, Leardini. All.: Gurini.

BELLARIA: Ramenghi, Grieco (1' st Giu.Candido), Di Gilio, Casali (1' st Muci), Pasolini, Zamagni, Quarta, Righini (29' st Drudi), Vitali, Grassi, Lorenzini (1' st Alvisi). A disp.: Fabbri, M.Cordatore, Crescenza, S.Cordatore, Gia.Candido. All.: Buda.

ARBITRO: Sirotti di Cesena.

RETI: 12' pt Pruccoli, 38' st Muci.

AMMONITI: Pasolini, Righini, Difino, Merli, Muci, Gambuti.

Classifica

Cesenatico 26, Cervia 25, Roncofreddo 22, Solarolo 21, Collinello e Sparta 19; Edelweiss 18, Sampierana 15, Diegaro e Riccione 13, Bellaria Igea Marina 11; Misano e Stella 9, Reno e Spiv 8, Civitella 6.