Cesenatico in festa per i 30 anni di Cicloevento: due giorni dedicati al mondo delle due ruote

Il 22 e 23 maggio il lungomare si trasforma in un grande villaggio espositivo con 50 aziende, grandi marchi internazionali e novità del settore ciclistico

Cicloevento compie trent’anni. La fiera internazionale del ciclismo, inaugurata per la prima volta nel 1996, torna anche quest’anno sul lungomare di Cesenatico. Le date da segnare in calendario sono venerdì 22 e sabato 23 maggio, quando gli stand dei grandi marchi coloreranno la riviera.

In cabina di regia ci sono Confesercenti e Confartigianato di Cesenatico, riunite nel consorzio Cicloevento, che porterà in città il meglio delle due ruote a pedale e dei prodotti dedicati ai ciclisti.

In piazza Andrea Costa, nella cornice del Grand Hotel e del grattacielo, sarà possibile vedere e toccare con mano biciclette, accessori e le più recenti innovazioni del settore. Il villaggio espositivo si estenderà su oltre 20.000 metri quadrati, di cui 2.000 coperti, occupando anche parte di viale Carducci e il primo tratto di viale Roma.

Saranno 50 le aziende presenti, in rappresentanza dei marchi più prestigiosi del mondo del ciclismo: biciclette, manubri, ruote, cambi, caschi, occhiali, selle, abbigliamento tecnico, integratori, sistemi antifurto, riviste specializzate e altri prodotti. Tra i brand annunciati figurano Carrera, Colnago, Canyon, Specialized, Somec, Gobik, Cicli Neri, Selle Italia, Garmin, Met, Vision, Gist, Fsa, Enervit e Più Watt.

Alla manifestazione sono attesi anche vip ed ex campioni, richiamati dalle anteprime e dalle novità delle biciclette da corsa.

«Questo settore è in grande evoluzione — spiega Fabrizio Albertini, presidente di Cicloevento — e visitare la nostra fiera sarà interessante anche per capire le ultime tendenze. Oltre alle biciclette da corsa tradizionali, cresce il mercato di nuove soluzioni: manubri ridisegnati, telai innovativi, freni a disco di alto profilo e ruote “grasse”. Cambia anche l’approccio agli accessori, come occhiali e caschi, verso cui c’è sempre maggiore attenzione».

La fiera aprirà venerdì 22 maggio alle 9 e resterà aperta fino alle 23. Sabato 23 maggio i cancelli saranno aperti dalle 9.30 alle 21. L’ingresso è gratuito.

Tra le novità di quest’anno c’è il concerto della Retromarching Band, in programma venerdì sera alle 20.30. Sempre venerdì, in piazza Andrea Costa, sarà allestito il “Villaggio corsa” con la consegna dei pacchi gara agli iscritti alla Nove Colli.

Non mancheranno iniziative dedicate a bambini e ragazzi, momenti di intrattenimento e animazione, che confermano Cicloevento non solo come una delle più importanti fiere internazionali del ciclismo, ma anche come una grande festa per tutta la città.