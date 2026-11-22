Calcio Promozione D Cesenatico show, "manita" allo Spiv e +4 sul Cervia, battuto dallo Sparta

Il punto sulla dodicesima giornata: convincenti vittorie di Stella e Misano

Il Cesenatico accelera, sfruttando la caduta del Cervia sul campo dello Sparta. I cesenaticensi espugnano il campo del San Pietro in Vincoli, chiudendo la contesa nel primo tempo grazie alle reti di Drudi e Federico Mazzarini. Il tris di Scarponi arriva al 51', poi vanno a segno anche Vitalino e Sorrentino. Allo Sparta bastano tre minuti, dal 61' al 64', per regolare il Cervia, che scivola a -4 dalla vetta. Brilla il Misano di Scardovi, che trascinato da Torsani espugna il campo del Bellaria Igea Marina. Autorevole vittoria della Stella nella sfida salvezza con il Riccione, mentre il Roncofreddo si accontenta di un punto con la Sammaurese. Il Diegaro va sotto di un gol con il Collinello, rimonta, ma subisce il definitivo 2-2.

Bellaria - Misano 0-2

BELLARIA: Ramenghi, Grieco, Di Gilio (23' st Crescenza), Pasolini (8' st M.Cordatore), Righini, Zamagni, Mini, Quarta (16' st Drudi), Vitali, Grassi (35' st Gia.Candido), Alvisi (1' st Muci). A disp.: Codecasa, Casali, M.Cordatore, Giu.Candido. All.: Buda.

MISANO: Chiarabini, Bellocchi, Ceccarelli, Vagnarelli, Maioli, Politi (8' pt Delbianco), Tamagnini, Paci (11' st Voltasio), Torsani (25' st Protti), Simoncelli (43' st Gennari), Pecci. A disp.: Giardini, Cannoni, Castro, Camara, Valeriani. All.: Scardovi.

ARBITRO: Ravaglia di Bologna.

RETI: 17' pt e 5' st Torsani.

AMMONITI: Righini, Di Gilio, Drudi.

Stella - Riccione 3-0

STELLA: Ferri, Maioli (11' st Fontemaggi), Bacchini, Belicchi (23' st Baroni), Alvisi, Chiussi, Marconi (34' st Bartolani), Arduini, Fantini (16' st Piastra), Arcangeli, Greppi (23' st Cristiani). A disp.: Costantini, Ferraro, Marchini, Russo. All.: Bianchi.

RICCIONE: Barbanti, Tamai (20' st Trianni), Gianferrari, Pironi, Difino (25' st Gabriele), Manfroni, Polverelli, Merli (34' st Mantovan), Bortone, Diop, Bellavista (34' st Leardini). A disp.: Crescentini, Shehi, Ubaldi, Mussoni. All.: Gurini.

ARBITRO: Renzi di Imola.

RETI: 28' pt Belicchi, 45' pt Arduini, 4' st Greppi.

AMMONITI: Maioli, Diop, Difino.

Roncofreddo - Sampierana 1-1

RONCOFREDDO: Fabbri, Falzetta, Zanni, Si.Brigliadori (35' st Lelli), Borgini, Lessi (1' st Scarponi), Bravaccini (13' st Zanelli), Brighi (10' st D'Elia), Zavatta, St.Brigliadori, Kurti (13' st Toure). A disp.: Bocchini, Guiducci, Venturini, Bartolini. All.: Freschi.

SAMPIERANA: Zamagni, Quercioli, T.Bardi, Conficoni, Foschi, Ngom, S.Braccini, Ndiaye (22' st M.Bardi), Comandini (13' st Boschetti), Pippi (24' st Gallo), D.Braccini (28' st Stoppa). A disp.: Mescolini, Herghelegiu, Barchi, Campacci, Soldati. All.: Mengozzi.

ARBITRO: Vittorelli di Rimini.

RETI: 10' pt Brighi, 34' pt T.Bardi.

AMMONITI: Lessi, Boschetti.

Altre gare

Collinello - Diegaro 2-2 (40' pt L.Mariani, 4' st Magri, 11' st Protti, 36' st Ferrari).



Edelweiss - Solarolo 1-0 (33' st Strada)



Spiv - Cesenatico 0-5 (21' pt Drudi, 34' pt F.Mazzarini, 6' st Scarponi, 18' st Vitalino, 23' st Sorrentino)



Sparta C. - Cervia United 2-0 (19' st Mainetti, 22' st Ceesay)

Anticipo

Civitella - Reno 1-0 (15' st Milandri).

Classifica

Cesenatico 29, Cervia 25, Roncofreddo 23, Sparta 22, Edelweiss e Solarolo 21; Collinello 20, Sampierana 16, Diegaro 14, Riccione 13, Misano e Stella 12; Bellaria Igea Marina 11, Civitella 9, Reno e Spiv 8.